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Лица
31.08.2018
SNCMedia.ru
Знаменитости, которые не боятся выкладывать свои интимные фото в cеть

Публиковать или не публиковать эротические фотографии – личное дело каждого. Знаменитости из нашей подборки выбирают первый вариант и собирают огромное количество лайков и комментариев.

И нет, им не стыдно.

Ким Кардашьян

Королева селфи умело манипулирует своей армией фолловеров в Instagram. Как только статистика просмотров ее странички хоть немножко начинает падать, Ким тут же добавляет интриги, публикуя очередной провокационный снимок.

Со временем их накопилось так много, что кажется, тело супруги Канье Уэста мы видели уже абсолютно со всех ракурсов.

Джастин Бибер

Джастину нечего стесняться. Во всяком случае он твердо в этом уверен. Певец обожает демонстрировать подписчикам голый торс, а иногда позволяет себе лишнего и полностью обнажается в кадре.

Многим фолловерам Бибера такие фотографии не особенно по душе, а вот его поклонницам школьного возраста очень даже норм.

Рианна

В последнее время Рири стала куда более целомудренной,чем раньше. Теперь в ее Instagram нечасто можно встретить эротические снимки: в последний раз мы видели певицу без одежды на кадрах рекламной кампании ее косметической марки Fenty Beauty.

Вполне вероятно, что это лишь небольшое затишье перед бурей, и совсем скоро барбадосская красотка снова нас удивит.

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски в принципе редко можно увидеть одетой в ее соцсетях. Модель обожает свое тело и считает, что нет смысла прятать фигуру, когда она настолько сногсшибательная.

Комментарии хейтеров звезду не расстраивают. Напротив, она считает, что любая реакция – это показатель того, что она все делает правильно.

Очередное полное обнажение Ратаковски ради «любви»

 
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