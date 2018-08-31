Саша и Сирожа поздравили Лукашенко: «Ён стабільнасьці саздацель! Хэпібёздэй, прэдседацель!»

«Глас народа» — деревенские калдыри Саша и Сирожа художника Алексея Хацкевича — присоединились к поздравлениям ветерану от власти.

Радыё Свабода опубликовала очередную картинку по этому поводу.

Напомним, до 2010 года президент Беларуси отмечал день рождения 30 августа, но потом изменил дату на день позже. Однако спустя годы в официальной биографии стали указывать первоначальную дату.

Лукашенко начали поздравлять с двойным днем рождения. Фотофакт

В 2016-м история повторилась снова. Выяснилось, что Александр Лукашенко отмечает свой день рождения 31 августа (в этот же день родился его младший сын Николай). При этом в Википедии днем рождения президента Беларуси по-прежнему значится 30 августа. Так что многие, в том числе президенты других стран, начинают его поздравлять именно в этот день.

Путин «тепло» поздравил Лукашенко и договорился о встрече