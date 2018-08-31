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Цифра дня. Сколько Беларусь потратила на возврат долгов в 2018 году?
За первые семь месяцев на платежи по кредитам ушла немалая сумма.
По данным Минфина, на погашение внешнего госдолга с начала года пошло 1,592 млрд долларов. Одновременно с этим, в январе−июле Беларусь привлекла внешние государственные займы на сумму 1,507 млрд долларов.
Это означает, что несмотря на внушительные объемы выплат по внешним кредитам белорусское государство по-прежнему является крупным должником.Так, внешний государственный долг на 1 августа составил 16,5 млрд долларов, уменьшившись с начала года лишь на 179 млн долларов с учетом курсовых разниц.
Таким образом, на каждого белоруса приходится около 1736 долларов долга, включая детей и пенсионеров.
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