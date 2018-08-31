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Общество
31.08.2018
Евгений Федоров
Белорусы – о кредитах: «По средствам жить не получается, получается только голодать»

Долги белорусов перед банками побили очередной рекорд. Байнет дал этому объяснение.

По статистике Нацбанка, многие белорусы по-прежнему живут не по средствам. Так, в июле задолженность физлиц по кредитам увеличилась до 10,3 млрд рублей. Для сравнения: годом ранее эта сумма была значительно меньше – около 7,8 млрд.

И это несмотря на то, что с 1 мая кредиты в Беларуси выдают по ужесточенным правилам, когда банки высчитывают для каждого заемщика коэффициент, который позволяет оценить его платежеспособность.

Белорусские интернет-пользователи нашли несколько объяснений, почему белорусы так охотно влазят в кредитную кабалу.

«Да уж! Наверное потому, что по средствам жить не получается. По средствам получается только голодать», – шутят пользователи площадки talks.by.

«Счастье в том, чтобы свои потребности приводить в соответствие со своими возможностями», – отвечают другие комментаторы.

«Да ладно, ну нас и государство живет не по средствам. И одни,и другие берут новые кредиты, думая только о том, как протянуть сейчас, а там будет видно».

«Да, нам есть у кого учиться. Сначала займут, потом просадят на парады, ледовые, дожинки, милицию и т. д., а потом перезаймут – и так до победы…»

«Государство с этих 10 млрд рублей получило, как минимум, 4 млрд в бюджет: сначала взяло НДС 20%, затем налог на прибыль, налог на зарплаты около 50% – и дальше по кругу… Грех жаловаться».

«Конечно народ кредиты берет. Одним на еду только хватает, а тут и детей в школу собрать нужно, и ремонт сделать. А те, кто на квартиру кредиты брали в рублях, так сейчас вообще в шоколаде. Что пять лет назад было 5 миллионов, то сейчас 500 рублей. Вот и надеется народ, что рубль рухнет –  как в 90-е, когда на одну зарплату квартиры покупали».

«Народ хотя бы платит по кредитам, в отличие от многих госпредприятий», – выносят вердикт интернет-пользователи.

Разговорчики в сети: «Как же так?! Мы им и налоги новые вводим, и штрафы. А им все не нравится, все бегут»

 
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