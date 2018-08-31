С 1 сентября поднимут зарплаты некоторым бюджетникам. У кого и на сколько вырастут доходы

В Беларуси с 1 сентября повысят зарплаты некоторым работникам бюджетных организаций. Это предусмотрено проектом постановления Совмина «Об установлении размера тарифной ставки первого разряда и повышении заработной платы отдельным категориям работников». Документ уже прошел согласование главой государства, об этом сообщает пресс-служба президента.

Документ подготовлен для повышения уровня оплаты труда работников бюджетной сферы, материальной поддержки отдельных ее категорий, говорится в сообщении пресс-службы президента.

— Документ подготовлен в соответствии с поручениями главы государства, которые направлены на достижение и удержание в 2018 году средней заработной платы по стране на уровне Br1 тыс., а в бюджетной сфере — не ниже 80% от данного уровня; а также на поэтапное повышение зарплаты отдельных категорий работников образования и здравоохранения в два раза в период 2018—2025 годов, — отмечают в пресс-службе белорусского лидера.

Проектом постановления предусматривается повышение с 1 сентября зарплаты отдельным категориям работников образования и здравоохранения за счет установления повышения тарифных ставок, окладов и доплат в дифференцированных размерах с учетом объема, сложности и результативности работы.

Педагогическим работникам (включая профессорско-преподавательский состав) и помощникам воспитателей предлагается установить повышение тарифных ставок, окладов на 20%.

Для работников здравоохранения предусматривается установление: врачей и медицинских сестер — доплат в размере 20% и 13% соответственно, провизоров, фармацевтов, физиков, химиков, биологов — повышения окладов в размере от 40% до 100%.

С 1 октября в Беларуси вырастет размер тарифной ставки первого разряда для расчета зарплаты работников бюджетных организаций. Ее размер повысят с 34 до 35,5 рубля.

Напомним, 16 февраля во время рабочей поездки в Слуцкий район Александр Лукашенко заявил, говоря про зарплаты бюджетников и в целом работников разных отраслей, что «людям надо платить нормальную зарплату, но деньги надо заработать — тут вопросов нет». В ближайшие годы зарплаты педагогов по требованию президента должны вырасти в 2 раза, а также «потихоньку подтянуты выше» получки работников детских садов, младшего медперсонала.

Также президент высказался насчет зарплат «самых низкооплачиваемых слоев».

— Надо подтянуть в этом году самые низкооплачиваемые слои (нянечки в детских садах, медсестры и нянечки в больницах, которые носятся с детьми и с нами, когда мы приболеем, люди культуры, социального обслуживания). Их надо сегодня подтягивать выше, — сказал глава государства.

Напомним, в июле в бюджетных организациях номинальная начисленная среднемесячная заработная плата составила 741 рубль, что на 10,5 рубля, или на 1,4%, меньше, чем в предыдущем месяце. Реальная заработная плата в июле по сравнению с июнем уменьшилась на 1,2%.

По оценке Министерства финансов, средняя зарплата бюджетников в этом году может вырасти до 760 рублей при достижении целевых параметров развития экономики в 2018 году. Минфин рассчитал, что в случае поступления в бюджет дополнительных доходов (при достижении целевых параметров развития экономики) возможно их направление на дополнительное повышение оплаты труда в бюджетной сфере (до 760 рублей).

Отметим, что в прошлом году властям не удалось выполнить планы по повышению зарплат бюджетникам. Так, правительство озвучило планы, что к концу 2017 года в бюджетных организациях будут зарабатывать в среднем по 800 рублей. В итоге в бюджетных организациях номинальная начисленная среднемесячная зарплата в 2017 году составила 618,7 рубля, в декабре прошлого года — 769,4 рубля.