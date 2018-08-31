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Общество
31.08.2018
Евгений Кириллов
Миссия выполнима: что мешает восстановить Оршу из руин и пепла

Три проблемы, которые власти должны были решить еще два десятилетия назад.

Проводя разбор полетов по ситуации в Орше и Оршанском районе, глава государства сделал акцент на безответственность и бесхозяйственность чиновников, а также руководителей местных предприятий.

«Шеймана послал, а он ни черта не сделал — генерал!» Оршанский район переведен на особый режим

Такое объяснение – простое и понятное, наверняка придется по вкусу значительной части белорусов. Однако на деле происходящее в районном центре выглядит следствием застарелых проблем, которые годами не решаются на самом высоком уровне.

На самой поверхности лежат три из них.

1. Засилье государственных предприятий

Сохраненные после распада СССР крупные промышленные предприятия до сих пор являются основными работодателями в Орше. К примеру, на пресловутом Оршанском льнокомбинате работает около 6 тысяч оршанцев. А ведь есть еще известные в советское время предприятия, до сих пор производящие станки, инструменты, стройматериалы. Большинство этих предприятий не развиваются, а лишь сводят концы с концами, работая «в ноль».

Главная проблема оршанских предприятий в том, что у них нет хозяина. Человека, который бы каждый день осматривал цеха, заботился о целости крыши – и был бы кровно заинтересован в результате. Два десятилетия оршанскими предприятиями управляют временщики-чиновники, которым лишь бы год продержаться, да не вызвать гнев начальства какой-нибудь своей инициативой.

Итог – провалившаяся крыша, неэффективность и бесхозяйственность, о которой так много говорит глава государства.

2. Отсутствие денег на местном уровне

В соседней Польше во время экономических реформ конца 80-х – начала 90-х власти первым делом провели очень важную реформу – децентрализацию.

В стране резко усилились полномочия местных органов власти: значительная часть налогов, которые раньше отправлялись в центральную государственную казну, с этого момента начали оставаться в местных бюджетах. За эти деньги населенные пункты начали строить качественную инфраструктуру, восстанавливать местные достопримечательности, чтобы привлечь туристов. В результате это дало толчок к развитию и процветанию сотен польских малых городов.

В Беларуси львиная доля денег, поступившая от налогов в условной Орше, сначала поднимается «наверх», а лишь затем распределяется регионам на нужды, которые согласовала центральная власть. Например, на строительство нового ледового дворца или ремонт города к Дожинкам. Деньги в городе не задерживаются и поступают, буквально говоря, лишь по праздникам, и это – огромная проблема.

3. Блокировка местной демократии

На референдуме 1996 года белорусским парламентом был вынесен вопрос о выборности руководителей местных органов исполнительной власти. Результат был показательным: более 69% участвовавших в нем белорусов проголосовали против того, чтобы жители выбирали мэров городов самостоятельно. И это предопределило стагнацию многих белорусских населенных пунктов на десятилетия вперед.

В той же Орше за последние годы сменилось множество чиновников во главе городской администрации. А местные жители даже не помнят их имена. Похожие друг на друга «управленцы», спущенные вертикалью сверху, чаще всего занимают роль статистов, даже не пытаясь сделать что-то полезное для города и заслужить доверие горожан. О каком развитии в таком случае может идти речь?

Все это, вместе с постоянной нехваткой денег и неэффективной промышленностью, постепенно превращает не только Оршу, а и большинство районных центров Беларуси, в подобие потемкинских деревень. Когда за аккуратными красочными фасадами, отремонтированными к «Дожинкам», скрывается пустота и полное отсутствие перспективы.

Орша: место, где остановилось время

 
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