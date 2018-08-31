Еще одного звездного приятеля Лукашенко обвинили в изнасиловании

Прокуратура Парижа начала предварительное расследование обвинений в сексуальных домогательствах и изнасиловании против французского актера Жерара Депардье, сообщает BBC .

Обвинения были выдвинуты в понедельник 22-летней французской актрисой, имя которой не сообщается. Сам Депардье все обвинения отвергает.

– Жерар Депардье потрясен. Это обвинение противоречит тому, кто он есть, и тому, что он уважает, – сказал адвокат актера.

По его словам, Депардье подтверждает, что знаком с девушкой, однако полностью отвергает любую агрессию и насилие по отношению к ней.

Напомним, что Жерар Депардье в 2015 году приезжал в Беларусь и гостил в резиденции Александра Лукашенко. В компании известного французского актера глава государства косил траву.

Интересно, что второго звездного гостя главы Беларуси – Стивена Сигала также недавно заподозрили в сексуальных домогательствах в США. Характер этих обвинений пока не уточняется.