Невзоров: «Никакого уважения к законам в России в принципе быть не может»

Известный публицист – о том, как родина готовит сограждан к тюрьме.

– Не забывайте, что в России существует абсолютное и, я бы сказал, справедливое презрение к законам, – рассуждает Александр Невзоров на Эхе Москвы. – Ведь, на самом деле, нигде – ни во Франции, ни в Голландии, ни в Австралии – никто законы не любит. Закон – это договор: не делайте того-то – и никогда у вас не будет неприятностей, вам не придется иметь дело с силой государства.

Но в России-то всё иначе. Даже если ты абсолютно законопослушный человек, если ты выполняешь все требования, все условия, все параграфы, в любую минуту ты можешь оказаться в тюрьме, хоть ты сто раз невинен…

Или всего-навсего мило пошутил в интернете или стал ненужным как министр. Понятное дело, что никакого уважения, почтения к законам в России в принципе быть не может, потому что их исполнение не гарантирует самого главного правила, по которому исполнение закона освобождает от насилия со стороны государства. Посадить в России могут любого без всяких причин, без всяких оснований.