Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
В Литве заработает новая система скоростных радаров: карта размещения
Саша и Сирожа поздравили Лукашенко: «Ён стабільнасьці саздацель! Хэпібёздэй, прэдседацель!»
Цифра дня. Сколько Беларусь потратила на возврат долгов в 2018 году?
С 1 сентября поднимут зарплаты некоторым бюджетникам. У кого и на сколько вырастут доходы
Новы ўрад: бязлітасны і бессэнсоўны
Еще одного звездного приятеля Лукашенко обвинили в изнасиловании
Деревня в Новой Зеландии решила избавиться от котов. За что?
Невзоров: «Никакого уважения к законам в России в принципе быть не может»
Чехи намерены создать в Беларуси плацдарм для покорения рынка ЕАЭС
Белоруски разгромили россиянок на открытом чемпионате США по теннису
Жеребьевка Лиги чемпионов: Виктору Гончаренко представился шанс посчитаться с «Реалом»
Как Израилевич выяснял отношения с протестующими около «Поедем поедим»: версия бизнесмена и видеофакт
СК: пока нет фактов, что истерия в СМИ связана с конкурентной борьбой производителей вакцин
Лукашенко первым сообщил о смерти мужа Валентины Матвиенко
Немцам будут платить пенсию больше 1300 евро – до 2025 года
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Шрайбман: Лукашенко приближается к тому, чтобы остаться с «болезнью» один на один
«Тогда можно говорить — Лукашенко готов». Три кандидатуры на вылет из правительства
Допрошен сержант, нашедший тело Коржича: «Вы нашли труп, а потом спокойно пошли ужинать, даже врач удивился»
Лукашенко начали поздравлять с двойным днем рождения. Фотофакт
О новой базе тунеядцев: «Это неадекватное вмешательство в личную жизнь»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Психиатр по делу Коржича: «Для того, чтобы повеситься, слишком много действий»
Шендерович: «Вот же позорище, прости господи»
В Эстонии и Литве повысят «минималку». Как выглядят зарплаты соседей на фоне Беларуси: инфографика
Большая разница: сколько стоит собрать ребенка в школу в Беларуси и в Польше?
Почему мясо, но не колбаса, — это часть здоровой диеты
«Эй, начальники Минздрава, у вас совесть есть?»
Отчего у руководства России подростково-ПТУшное хамство в адрес Саакашвили?
Разговорчики в сети: «Как же так?! Мы им и налоги новые вводим, и штрафы. А им все не нравится, все бегут»
Каково в Слуцке создать местный «Диснейленд»
Уже скоро. За что и кого из чиновников ожидает очередной разнос от Лукашенко
Коммерсантъ: «В последнее время вокруг Беларуси происходит много странных событий»
В Беларуси стартует кампания #дамаудобнаявбыту
Что Лукашенко выменял у Путина за назначение Бабича?
В России состоялись выборы «вора №1»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Чем дом премьер-министра Швеции отличается от дома белорусского коллеги
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Рыбакі на Прыпяці: «Бел-чырвона-белы сцяг? Рэспект!»
Бывший муж Беллуччи женился на 21-летней модели
Эксклюзив. Найдены неизвестные фотографии Короткевича и Брыля
Сара едет. В Мексику!
Голышом по Мексике
Как звезду Playboy снимали для обложки книги про секс белорусов
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
31.08.2018
Невзоров: «Никакого уважения к законам в России в принципе быть не может»

Известный публицист – о том, как родина готовит сограждан к тюрьме.

– Не забывайте, что в России существует абсолютное и, я бы сказал, справедливое презрение к законам, – рассуждает Александр Невзоров на Эхе Москвы. – Ведь, на самом деле, нигде – ни во Франции, ни в Голландии, ни в Австралии – никто законы не любит. Закон – это договор: не делайте того-то – и никогда у вас не будет неприятностей, вам не придется иметь дело с силой государства.

Но в России-то всё иначе. Даже если ты абсолютно законопослушный человек, если ты выполняешь все требования, все условия, все параграфы, в любую минуту ты можешь оказаться в тюрьме, хоть ты сто раз невинен…

Или всего-навсего мило пошутил в интернете или стал ненужным как министр. Понятное дело, что никакого уважения, почтения к законам в России в принципе быть не может, потому что их исполнение не гарантирует самого главного правила, по которому исполнение закона освобождает от насилия со стороны государства. Посадить в России могут любого без всяких причин, без всяких оснований.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:24)
Главное
Миссия выполнима: что мешает восстановить Оршу из руин и пепла
«На месте оказалось, что вокруг одни украинцы». Белоруска рассказала, как ездила на заработки в Польшу
Как «одобрямс» радостно шагает по стране, хотя и не без накладок
Белорусы – о кредитах: «По средствам жить не получается, получается только голодать»
Андрей Сидоренко: «Взяли мы клюшки наперевес. И в толпу...»
Как немцы выполнили предвыборное обещание Лукашенко


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY