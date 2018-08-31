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Комментарии
31.08.2018
Ирина Петровская, Новая газета
Как «одобрямс» радостно шагает по стране, хотя и не без накладок

Российское телевидение возрождает приемы советской телепропаганды.

«Вот я думаю, чем дело кончится… Путин, которого сейчас тщательно ограждают от этой истории (мол, не занимается президент этим, все прорабатывает правительство), — он после управляемого протеста профсоюзов появится в решающий момент — и вот эти особо драконовские +8 у женщин сбавит до +5, как у мужчин.

Вообще эти три лишние года у женщин — они специально там поставлены, чтобы было куда отступить. Ну, и тут найдется кому Путина поблагодарить». Так два месяца назад прокомментировал грядущее повышение пенсионного возраста Леонид Парфенов в выпуске своего видеоканала «Парфенон».

Угадал.

Явился президент народу на всех главных телеканалах страны и, назвав подведомственное ему население «друзьями», решительно отринул три лишних женских года, чтобы, во-первых, все было по справедливости и, во-вторых, потому как к женщинам у нас в стране традиционно бережное отношение.

И тут же нашлось кому поблагодарить.

Стилистика большинства телесюжетов-откликов на пенсионные инициативы президента напомнила старую песенку Юлия Кима «Передовая статья в газету», в которой автор пародировал пропагандистскую стилистику советской поры:

    Все улицы как будто стали краше,

    И солнце как бы входит в каждый дом:

    Сегодня все трудящиеся наши

    (и не наши)

    Испытывают радостный подъем.

    Рабочие, крестьяне, инженеры,

    Покинувши заводы и жнивье,

    Интеллигенты и милиционеры

    Единство демонстрируют свое.

«Интеллигенты» (они же депутаты, чиновники разных уровней и патриотично настроенные политологи) в ток-шоу по горячим следам восхищались смелостью лидера, не побоявшегося взять на себя личную ответственность за непопулярные в народе меры, а также невероятной человечностью, с которой он обратился к людям с экрана телевизора. Завсегдатай этих шоу политолог Сергей Марков отметил у себя на странице в фейсбуке: «Выступление Путина по пенсионной реформе было очень теплым, человеческим и даже каким-то извиняющимся перед народом. Перед людьми».

«Путин изучил все вопросы, все предложения, все спекуляции, все страхи — и на каждый дал ответ», — комментировал обращение президента к народу ведущий ток-шоу «Время покажет» Анатолий Кузичев, и его, конечно же, от всей души поддержали участники многочасового обсуждения.

Но одно дело — записные пропагандисты, и совсем другое — простой народ от Москвы до самых до окраин. В двадцатичасовых «Вестях» на канале «Россия» отмечали, что «это было не просто президентское обращение — это был откровенный доверительный разговор», что не могли не оценить люди. В свой рабочий полдень, покинувши заводы и жнивье, они собрались у экранов телевизоров за накрытыми столами (чай, печенье, пироги, бутерброды), чтобы всем коллективом посмотреть и обсудить только что увиденное и услышанное. И оно их порадовало.

Воспитательница из Красноярска благодарила Путина за то, что «президент нас слышит, проявляет заботу по отношению к нам, женщинам, для нас это очень ценно и важно». «Максимально учтены интересы людей. Президент обращает внимание даже на такие слои, как матери молодые и люди, которые работают на тяжелых производствах», — ликовала красноярская общественница.

Пожилой фермер из Краснодара с удовлетворением констатировал: «На 20 тысяч пенсии можно прожить». Рабочий из Нижнего Новгорода поблагодарил президента за очень своевременные инициативы: «Мне 55 лет, но на пенсию я уходить не собираюсь. А сегодня я услышал, что я нужен своей стране. Нужен мой опыт, мои знания, которые я смог бы передать молодым ребятам, которые приходят на наш завод».

В Сургуте словам Путина о сохранении льгот для многодетных матерей и малочисленных народов Севера аплодировали работники Дома коренных народов Севера (некоторые для убедительности были в национальных костюмах). От молодого поколения, думающего при этом о будущем страны, выступила студентка педагогического колледжа из Свердловской области Нина Григорьева.

Через час вышла программа «Время» на Первом канале. Ведущий Виталий Алексеев подчеркнул, что обращение президента к народу Первый канал одновременно показал во всех часовых поясах. Там же и тогда же снимали первую реакцию слушателей. И снова, как в «Вестях», аплодировали, слушая своего президента, представители коренных народов Севера в Сургуте. «Женский вопрос никого равнодушным не оставил», — утверждал автор сюжета Антон Верницкий.

Но здесь от имени благодарных женщин говорила воспитательница детского сада не из Красноярска, а из Владивостока (мизансцена, однако, в точности копировала красноярскую — воспитательницы сидели на маленьких детских стульчиках, чтобы зрителям сразу стало понятно — это настоящий детский сад и настоящие воспитательницы): «Меня порадовало отношение к женщинам — не 8 лет прибавили, а 5».

А от молодого поколения выступила студентка педагогического колледжа из Челябинской области… Нина Григорьева. Да-да, та самая, что в «Вестях» представляла молодое поколение Свердловской области, но за истекший час то ли сменила место жительства, то ли корреспондентам что Свердловская, что Челябинская область — один черт, то ли зрительный ряд для сюжета снимали одни и те же специальные люди, потом частично разделившие «картинку» между двумя главными каналами, но в спешке перепутавшие названия географических пунктов.

Как бы то ни было, возвращается излюбленный «жанр» советской пропаганды — отклики трудящихся. Трудящиеся разных социальных групп неизменно откликались в двух случаях: когда нужно было заклеймить многочисленных внешних и внутренних врагов («Израильская, — говорю, — военщина, известна всему свету! Как мать, — говорю, — и как женщина, требую их к ответу!»), либо когда требовалось выразить всеобщий «одобрямс».

«Одобрямс» радостно шагает по стране, хотя и не без накладок — его организаторам еще учиться и учиться у предшественников, которым за такие накладки мог светить как минимум волчий билет. Народ же к «одобрямсу» по-прежнему готов и охотно участвует в масштабных постановках.

Тем более что увидеть себя по телевизору — мечта многих и многих наших сограждан.

 
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