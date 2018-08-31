Чехи намерены создать в Беларуси плацдарм для покорения рынка ЕАЭС

Один из крупнейших мировых производителей стальных цилиндров и баллонов построит завод в Беларуси.

Рынок Евразийского экономического союза в последнее время все чаще испытывается на прочность из-за растущих противоречий между его участниками. И все же он по-прежнему остается привлекательным для внешних инвесторов, а Беларусь, уже получившая благодаря ЕАЭС таких инвесторов как VMG (Литва), Kronospan (Австрия), Stadler (Швейцария), является одной из главных стартовых площадок для компаний из Евросоюза в их продвижении на Восток.

Новым инвестором, который использует Беларусь в качестве трамплина на рынок ЕАЭС, стал чешский Cylinders Holding Group – один из крупнейших мировых производителей стальных цилиндров и баллонов. Продукция компании, которую контролирует бизнесмен Ян Светлик, используется в медицине, автомобильной, пищевой и газовой промышленности, для пожаротушения, подводного плавания, холодильных технологий, для туризма и в быту.

Как рассказал бизнесмен чешскому новостному агентству ČTK, Cylinders Holding Group намерена выйти на рынок России и других стран ЕАЭС и для этого приступает к строительству завода на территории Беларуси.

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