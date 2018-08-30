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Спорт
30.08.2018
Михаил Миронович
Белоруски разгромили россиянок на открытом чемпионате США по теннису

30 августа на US Open состоялось сразу два матча, в которых белорусской теннисистке противостояла российская.

Арина Соболенко (20-й номер мирового рейтинга) нанесла поражение Вере Звонаревой (133) – 6:3, 7:6 (9:7). Но это было ожидаемо.

А вот то, что Александра Саснович (33), даже несмотря на проблемы с левым коленом, выиграла у Дарьи Касаткиной (11) стало приятным сюрпризом. Первый сет белоруска взяла уверенно, а вот во втором заставила понервничать своих поклонников. Проигрывая 4:5 и 5:6 Саснович брала подачи Касаткиной. На тай-брейке белоруска сходу повела в счете 3:0, затем позволила россиянке сравнять счет и после этого взяла четыре розыгрыша подряд – 6:2, 7:6 (7:3).

К этому можно добавить, что накануне Виктория Азаренко разгромила Дарью Гаврилову, теннисистку российского происхождения выступающую под австралийским флагом.

В 1/16 финала открытого чемпионата США по теннису Александра Саснович сразится с японкой Наоми Осакой (19). Арине Соболенко предстоит поединок с чешкой Петрой Квитовой (5). Но самая сильная соперница на этой стадии досталась Виктории Азаренко, которая сыграет с американкой Слоан Стивенс, действующей чемпионкой US Open.

 
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