Олланд о встрече во Дворце Независимости: «Посадили за неудобный стол и накормили ужасными бутербродами»

Бывший президент Франции Франсуа Олланд в своей книге «Уроки власти» рассказал о встрече «нормандской четверки», которая проходила в Минске в 2015 году.

В своей книге он подробно описывает ту ночь, которую лидеры провели во Дворце независимости. Перевод фрагментов из книги опубликовал украинский журнал «Тиждень».

Франсуа Олланд — первый из «нормандской четверки», кто отошел от власти и получил таким образом полную свободу рассказывать все, что считает нужным: снова баллотироваться на руководителя государства он не будет.

По мнению политика, намерения Владимира Путина были очевидными: сохранить свое влияние на русскоязычные регионы Украины и максимально ослабить проевропейскую власть в Киеве.

«Западные переговорщики надеялись прекратить стрельбу [на востоке Украины] и найти компромисс, который сохранил бы территориальную целостность страны», — пишет экс-президент. Но конференция на первом этаже дворца затянулась и была безрезультатной, хотя это якобы устраивало российскую сторону.

«Я быстро понял, что Путин хочет выиграть время и отсрочить прекращение огня на как можно более позднее время, чтобы дать возможность сепаратистам окружить украинскую армию и завоевать дополнительные позиции, — пишет автор. — Вместе с Ангелой Меркель мы предлагаем возобновить переговоры в узком формате, отказаться от ужина и быстрее приступить к работе».

Политик отмечает, что канцлер Германии не боится Путина, «она его хорошо и очень давно знает, умеет с ним говорить». Хотя российский лидер якобы никогда не упускает случая устрашить Меркель, «смешивая угрозы, комплименты и воспоминания». Но та очень терпеливая и привычная к длительным переговорам, может обходиться без сна.

Участники встречи отказались от ужина, их накормили «ужасными бутербродами» и усадили за «неудобный низкий круглый стол».

Фото: Reuters

Первый черновик будущих Минских соглашений, по воспоминаниям, писала Меркель.

«Она никому, даже своим советникам, не позволяла формулировать статьи соглашения, — рассказывает Франсуа Олланд. — Такой у нее темперамент и такая методика: она очень серьезная, старательная и внимательная. Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так было разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войска своего визави. Это выдало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки».

По словам Франсуа Олланда, пока Порошенко яро защищал суверенитет свой страны, Путин добивался автономии для восставших областей. Российский лидер пытался оттянуть сроки прекращения огня еще на три недели и требовал, чтобы посоветовались с главарями сепаратистов, хотя отрицал свою прямую связь с ними.

Переговоры шли очень медленно и кучу возражений было непросто согласовывать, вспоминает политик.

«В семь утра, после бессонной ночи, Путин продолжает цепляться за то, чтобы перенести прекращение огня на потом, — вспоминает Олланд. — Чтобы добиться результата, мы аргументировали антироссийскими санкциями, которые уже провозглашены. Он делал вид, будто не понимает или не слышит, о чем мы. В конце концов согласовали, что прекращение огня наступит через четыре дня, затем — отвод тяжелого оружия и обмен пленными. Автономия провинций отклонена. Вдруг Путин заявил, что надо проконсультироваться с главарями сепаратистов. Их эмиссары тоже в Минске. Где именно? В каком-то отеле или в соседнем с нами кабинете? По крайней мере, мы их так и не увидели».

Глава Кремля удалился, а главы Франции, Германии и Украины немного задремали в креслах. К девяти утра выяснилось, что соглашение не подходит сепаратистам. Меркель и Олланду нужно было спешить назад в Брюссель, «терпение лопнуло», пишет автор мемуаров.

«Мы настаиваем на немедленном свидании с российским президентом и узнаем, что, пока мы пытались, как могли, поспать в переговорном зале, он устроился в большом кабинете с кроватью, которая даже казалась комфортной. Он отдохнул за эти два часа и имел более свежий вид, чем мы…».

В конце концов Ангела Меркель «ледяным тоном» пообещала Владимиру Путину долгую изоляцию, и тот после колебаний снова уходит позвонить.

«Его цель — максимально ослабить Киев, надеясь впоследствии увидеть у власти команду, более уступчивую российским интересам и отдаленную от Евросоюза. Еще больше он не хочет вступления Украины в НАТО и получения ею оружия, которое могло бы изменить баланс сил. (…) Через несколько минут он возвращается и сообщает, что сепаратисты — те самые, о которых он говорил утром, что их не знает, — согласны», — пишет Олланд.

Политик анализирует, что зачастую конфликт России и Украины определяют как конфликт России и Запада.

«Это не совсем так. Конечно, Владимир Путин пытается восстановить свою зону влияния на территориях бывшей советской империи. Но больше не идет речи о противостоянии между радикально противоположными общественными системами. Речь о борьбе национальных интересов. Глава РФ предпочитает видеть вокруг своего государства ледяную полосу покоренных земель. Его тактика заключается в поощрении к столкновениям его друзей с его врагами, чтобы потом заморозить эти конфликты. Серая зона уже сформировалась на границах с Украиной, Грузией, Молдовой, Азербайджаном. Эти страны независимы, но ослаблены».

Напомним, что после минского саммита Александр Лукашенко рассказал, что сам не спал всю ночь и подносил Путину, Порошенко, Меркель и Олланду кофе ведрами. Он также не преминул похвастаться хорошей организацией приема:

— Всем кормили, что в Беларуси, в России производится. Выпили несколько ведер кофе, ели яичницу, сыр, молочные продукты, — уточнил Лукашенко.

А в адрес посетивших его мировых лидеров прямо-таки сыпал комплиментами.

— Честно вам скажу, я не ожидал, что Олланд — добряк, — заявил он в интервью ведущему программы «Вести в субботу» Сергею Брилеву. — Что касается Ангелы Меркель, у нее человечность идет впереди всех других качеств. Хотя у нее этих качеств достаточно. Но вы же не будете отрицать, что благодаря ее моторности, в том числе ее моторности и сговорчивости Путина, добились здесь результатов.