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Спорт
30.08.2018
Михаил Миронович
Жеребьевка Лиги чемпионов: Виктору Гончаренко представился шанс посчитаться с «Реалом»

В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов 2018/19.

Группа A: Атлетико, Боруссия (Дортмунд), Монако, Брюгге

Группа B: Барселона, Тоттенхэм, ПСВ, Интер

Группа C: ПСЖ, Наполи, Ливерпуль, Црвена Звезда

Группа D: Локомотив, Порту, Шальке-04, Галатасарай

Группа E: Бавария, Бенфика, Аякс, АЕК

Группа F: Манчестер Сити, Шахтер, Лион, Хоффенхайм

Группа G: Реал, Рома, ЦСКА, Виктория

Группа H: Ювентус, Манчестер Юнайтед, Валенсия, Янг Бойз

Самым сильным по составу выглядит второй квартет, в который угодил эйндховенский ПСВ, уверенно разобравшийся в раунде плей-офф квалификации ЛЧ с борисовским БАТЭ.

А экс-тренеру белорусского флагмана Виктору Гончаренко предоставился шанс посчитаться с мадридским «Реалом». 10 лет назад именно «королевский клуб» стал первым соперником БАТЭ в групповом раунде Лиги чемпионов и дважды выиграл у борисовчан. Сейчас «Реал» попал в одну группу с московским ЦСКА, который возглавляет Гончаренко.

 
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