Фонд Навального в новом фильме рассказал про миллиарды главы Пенсионного фонда

Недвижимость на миллиард рублей, семикомнатная квартира в центре Москвы, дети за границей, теща на Рублевке — и это не олигарх, а глава Пенсионного фонда!

Пока оппозиционный российский политик отбывает свои 30 суток в спецприемнике, его Фонд борьбы с коррупцией продолжает работать.

В этот раз героем расследования стал глава Пенсионного фонда Антон Дроздов.

«Пенсионный фонд российской федерации — это гигантская бюрократическая машина, в которой работают и получают зарплату 110 тысяч человек. Это почти три забитых полностью стадиона Фишт, — отмечают авторы ролика. — По сути эти товарищи ничего не решают. Ничего не придумывают и не зарабатывают. Что самое главное — у них нет никаких «своих» денег, которыми они великодушно делятся. Они просто СЧИТАЮТ наши с вами пенсии. Такая гигантская служба бухучета, в которую можно прийти и что-нибудь спросить. «Почему мне не доплатили 500 рублей к моей ничтожной пенсии?» Вот держите ответ: «А вам не полагается. Распишитесь здесь, здесь и здесь».

И во главе этого пенсионного фонда миллиардер, чиновник с пожизненным стажем — Антон Викторович Дроздов.