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30.08.2018
Салiдарнасць
Как Израилевич выяснял отношения с протестующими около «Поедем поедим»: версия бизнесмена и видеофакт

В интернете появилось видео конфликта бизнесмена Аркадия Израилевича с активистами около ресторана Поедем поедим», что возле Куропат.

Напомним, инцидент произошел 29 августа. В результате него активист Денис Урбанович получил травму ноги. Сам Израилевич уверяет, что представленная активистами версия не соответствует действительности. 

Вот, что он рассказал «Нашай ніве»:

«Вчера я на суд (суд по иску Израилевича к «Новаму часу» — «С») не собирался идти, так как поднялась шумиха в прессе: «приходите-приходите». Отрицательных эмоций мне хватало, поэтому я отправил адвоката. Потом друг пригласил меня в ресторан «Поедем поедим». Другу 65 лет, день рождения он отмечал, но даже музыки не было — все тихонько. Словом, я, чтобы не провоцировать людей, взял водителя, сел на заднее сиденье машины — она тонированная, меня не видно. Но они [протестующие] узнали мою машину. Пытались открыть двери, водитель их заблокировал.

Урбанович вот этот залез на капот. Я вышел и говорю, что машина дорогая, зачем вы на нее садитесь? Я не могу даже дать команду водителю отъехать, потому что начали бы кричать, что я давлю мирных демонстрантов. Я вышел как-то их отогнать, здесь начались оскорбления: мол, «пожрать у тебя время есть, а в суд прийти — нет», «в Израиле рестораны стройте» и в таком духе», — объяснил причину своего агрессивного поведения Израилевич.

«Потом Анна Шапутько мне стала в лицо камерой тыкать: «Поясните, почему не пришли в суд». Я понял, что ничего там не решить, и вызвал милицию — это сделал я», — утверждает Израилевич.

«А что насчет побоев… Так на видео видно, что я не в берцах каких-то, а в кроссовках. Как там ими можно так ударить, чтобы он полчаса истекал кровью? При милиции они стали кричать, что я пьян. Но проверка на месте показала, что трезв. Потом подошел Павел Северинец, не пускал меня в ресторан.

Я спросил: это ваша земля что ли, что вы меня на нее не пускаете?

— Нет, но все равно не пущу.

В протоколе, кстати, зафиксировано, что на машине остались царапины. Вот почему я вышел, я защищался», — говорит Израилевич.

В подкрепление своей позиции он выложил видео с регистратора автомашины, но там не зафиксировано момента, как Урбанович залазит на капот. Видно только, как машину блокируют, стоят перед ней.

Видно только, что машине не дают проехать.

Со своей стороны координатор куропатской вахты Анна Шапутько также опубликовала видео конфликта. На этом фрагменте видно, что бизнесмен ведет себя агрессивно, пинает ногой Урбановича и ругается матом.

Кроме того, Израилевич заверил «Нашу Ниву», что был свидетелем следующей ситуации:

«Меня как-то два здоровых парня не пускали [в ресторан], но я прошел. Потом один из них догнал и сказал: мол, извините, я из Бобруйска, работы нет, а тут хоть двести рублей заработаешь, стою с 12 до 17», — утверждает бизнесмен.

— Это анекдот, — прокомментировала ситуацию Анна Шапутько. — Здесь люди стоят за идею, а Израилевич — актер. Пусть он приедет и опознает этих двоих, а тогда будем разбираться, кто им платит и за что. Впрочем, может ему «тихари» с камерами такое сказали, которые здесь топчутся? В то, что им платят, — я поверю.

 
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