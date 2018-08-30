Цифра дня. Белорусы задолжали банкам рекордную сумму

Белорусы по-прежнему активно занимают деньги.

Долги белорусов перед банками достигли рекордных 10,3 млрд рублей. Статистику за июль опубликовал Нацбанк. Для сравнения: год назад этот показатель составлял 7 866,5 миллиона рублей.

За прошлый месяц долги белорусов по банковским займам увеличилась на 210,9 миллиона рублей. Задолженность по потребительским кредитам выросла до 3733,7 миллиона рублей.