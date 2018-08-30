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Скандалы
30.08.2018
Салiдарнасць
СК: пока нет фактов, что истерия в СМИ связана с конкурентной борьбой производителей вакцин

Председатель Следственного комитета Иван Носкевич прокомментировал ход проверки.

По его словам сейчас идет установление причин смерти ребенка, а также оснований и условий закупки медицинского препарата, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

— В связи с тем, что этот случай вызвал широкий общественный резонанс, различные кривотолки, мной буквально вчера принято решение о дальнейшем проведении данной проверки силами центрального аппарата ведомства, управления по расследованию преступлений против личности, — заявил Иван Носкевич в ходе рабочей поездки в Гомель.

Вместе с тем публикации в СМИ по этому делу председатель СК назвал «истерией».

— На данный момент у нас нет конкретных фактов о том, что истерия в средствах массовой информации является следствием конкурентной борьбы производителей вакцин, но и исключать эту версию мы сейчас не можем. Это будет являться предметом проверки, точно таким же, как и установление причин смерти ребенка, а также оснований и условий закупки медицинского препарата, — отметил председатель Иван Носкевич.

Напомним, 13 августа в Ганцевичском районе после вакцинации умер ребенок, еще один оказался в реанимации.

Позже, благодаря журналистскому расследованию Сергея Сацука, выяснилось, что одна из вакцин, которую кололи детям, не была занесена в Реестр лекарственных средств Беларуси. Южнокорейскую вакцину «Эупента» стали использовать вместо АКДС, ее закупили в 2017 году.

«Эй, начальники Минздрава, у вас совесть есть?»

Автор «Ежедневника» поставил вопрос о правомерности использования в Беларуси данной вакцины, после чего Минздрав посчитал, что эти материалы могут причинить вред национальной безопасности Беларуси в сфере здравоохранения, и направил соответствующие документы в Генеральную прокуратуру.

 
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