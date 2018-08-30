Как немцы выполнили предвыборное обещание Лукашенко

Зацепило! Глава Беларуси посулил это своему электорату еще в 2001 году, но не смог осуществить даже к 2018-му. А вот немецкие власти смогли.

Наверняка сегодня белорусские пенсионеры кусают локти, читая новость о пенсионерах Германии, которым кабинет министров утвердил уровень стандартной пенсии по отношению к средней зарплате в стране не менее 48% от среднестатистической зарплаты. Теперь немецкие пенсии подрастут еще больше и будут расти соразмерно зарплатам аж до 2025 года.

Хотя, надо признаться, немецкие пенсионеры и так не особо бедствовали: на конец 2017 года стандартная пенсия до выплаты налогов составляла: на западе Германии – 1396 евро, а на востоке – 1336 евро в месяц.

И ведь что примечательно: власти Германии, сами того не подозревая, практически выполнили предвыборное обещание Лукашенко, данное белорусским пенсионерам еще в далеком 2001 году.

— Наша социальная политика направлена на то, чтобы обеспечивать постоянный рост размера пенсий и к концу пятилетки довести их до 50 процентов средней зарплаты по стране, — заявил Александр Лукашенко, выступая на Втором всебелорусском собрании.

Как вы думаете, что произошло в конце той пятилетки, когда пенсионеры дружно поддержали своего президента на выборах? Пенсия не то, что не достигла заветных 50%, а скатилась с 42,2% (в 2000 году) до 37,5% от размера средней зарплаты.

Не спешил с выполнением своих обещаний Александр Григорьевич и все последующие пятилетки. Да, пенсии время от времени росли (вот и в нынешнем августе они увеличились аж на 34 рубля!), но вместе с ними росли и цены на продукты, дорожали коммунальные платежи да и жизнь в целом.

И вот сегодня в планах правительства на этот год значится: довести показатель пенсий до 40% от средней зарплаты по стране. Пока же он составляет лишь 37,4%.

А теперь сравните реальные цифры, чтобы понять, насколько наше социально ориентированное государство далеко ушло от загнивающего Запада, проблемами которого так пугает соотечественников президент. После августовского повышения белорусский пенсионер после получает 150 евро (364 рубля), тогда как немецкий до повышения имел 1336-1396 евро.

Нынче Александр Григорьевич про пенсии в 50% от зарплаты пока не заикается. Да и зачем? Обещание-то практически выполнено. Жаль только, что в совсем другой стране, руководство которой вместо популистских лозунгов предпочитает реальные действия.