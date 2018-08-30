Лукашенко первым сообщил о смерти мужа Валентины Матвиенко

Больше о кончине супруга главы российского Совета Федерации никто не писал.

Сообщение на сайте главы Беларуси появилось днем 30 августа.

Примечательно, что до этого в российских СМИ не было ровно никакой информации на этот счет. Позже интернет-ресурсы соседней страны подхватили новость и начали сообщать о смерти Владимира Матвиенко со ссылкой на сайт Александра Лукашенко.

Супруг спикера Совета Федерации давно болел, у него были серьезные проблемы со здоровьем, позже сообщил РИА Новости источник в верхней палате.

Сама же Валентина Матвиенко, в свою очередь, выразила соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Иосифа Кобзона, которую она назвала «невосполнимой утратой».

Никаких комментариев по поводу смерти супруга от женщины на этот момент не поступало.