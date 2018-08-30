Немцам будут платить пенсию больше 1300 евро – до 2025 года

Кабинет министров Германии утвердил уровень стандартной пенсии по отношению к средней зарплате в стране.

Согласно планам чиновников, стандартная пенсия должна составлять не менее 48% от среднестатистической зарплаты. Ниже этого уровня пенсии опускаться не должны до 2025 года, сообщает dw-world.de.

На конец 2017 года стандартная пенсия до выплаты налогов составляла: на западе Германии – 1396 евро, а на востоке – 1336 евро в месяц.

Интересно, что в Германии в 2007 году было принято решение о постепенном увеличении пенсионного возраста до 67 лет – причем, как для мужчин, так и для женщин.