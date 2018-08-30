Синоптики: к выходным вернется жара и грозы

Краткий прогноз недели на конец недели.

В пятницу погоду на территории Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сообщает Белгидромет . Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по западу страны кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха днем повысится до +20..+26°С.

В субботу и воскресение 1-2 сентября на погоде скажется влияние теплой неустойчивой воздушной массы, поступающей с территории Украины. Местами пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Максимальная температура днем может достигнуть привычной летней отметки от +21°С до +28°С.