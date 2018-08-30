«Сегодня начислили по 100 рублей овощных. Наш бас запел: «Боже, Царя храни!»

Сценка дня, зафиксированная 30 августа 2018 года, в которой прекрасно всё.

«Сегодня в перерыве вышла директор и сказала, что сегодня, 30 августа, нам начислили по 100 рублей овощных. Наш бас запел: «Боже, Царя храни!», а я обрадовалась, что смогу погасить задолженность по квартире, потому что аванса теперь недостаточно. Как хорошо!», — поделилась читательница «Салiдарнасцi», которая работает в одном из минских хоров.

Свои слова собеседница сопроводила архивным видео легендарного выступления Мэрилин Монро по случаю дня рождения президента США Джона Кеннеди «Happy Birthday Mr President».