Суриков о Бабиче и не только: «Ближе россиян и белорусов никого в мире нет»

Освобожденный на днях от должности посла России в Беларуси Александр Суриков не знаком с новым послом Михаилом Бабичем.

Но в том, что он не карьерный дипломат, Суриков не видит проблемы.

— Я тоже не был карьерным дипломатом, и Михаил Бабич не дипломат. Я его не знаю. Послы по российским стандартам на одной территории не пересекаются. Но думаю, он приедет, охарактеризует себя, встретится с вами, вы его узнаете, — рассказал Суриков TUT.BY.

Он также рассказал, что любой дипломат может быть принят в любом кабинете любого начальника. И особый статус Бабича как спецпредставителя российского президента для Беларуси ничего не решает:

— Этот статус российский, там. Тут, в Беларуси, он посол.

На встрече с журналистами в связи с завершением своей дипломатической миссии в качестве Посла России в Беларуси он также рассказал о принципах работы посла России в Беларуси.

— Я проработал в Беларуси 12 с половиной лет, а нашим дипломатическим отношениям 25 лет. Самый главный принцип работы между двумя государствами — это сближение народов двух стран. Тем более, России и Беларуси. Мы народы одного славянского рода. И была попытка разобщить наше братство, и они продолжаются, но наша задача — не допустить этого, — заявил Суриков.

Дипломат считает, что посольства и послы нужны для того, чтобы подать сигнал, как надо действовать государствам. А любой посол любой страны должен отвечать этим задачам: максимально минимизировать шероховатости и противоречия в экономике, способствовать, чтобы в белорусском обществе были настроения на сближение двух народов:

— Когда я приехал в Беларусь, белорусов, желающих жить в союзе с Россией, было 46%, а в союзе с Европой — 39%. Теперь же первых 65%, вторых — 20 с чем-то процентов. Вот задача посольств работать на сближение народов.

Александр Суриков также высказался по поводу Союзного государства. По его словам, над этим «брендом» надо работать:

— Все противники Союзного государства должны понимать, что ближе россиян и белорусов никого в мире нет.

Суриков с оттенком юмора относится к мнению, что Беларусь в последние годы свою внешнюю политику ведет с курсом «на Запад»:

— А какую занимает позицию политика России? На сближение с Западом, в том числе с США. Мы тоже занимаем эту позицию, мы никак не препятствуем, а нормально наблюдаем, как Беларусь сближается с Западом. Ведь это общий тренд и нельзя из него выбиваться. Пусть не всегда есть успехи на этом направлении, но я вас уверяю, что они придут. Потому что мы соседи, мы на одном континенте, другого просто не дано.

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