Умер Иосиф Кобзон

Народный артист, депутат Государственной Думы Иосиф Кобзон скончался в возрасте 80 лет.

В последние месяцы его здоровье сильно ухудшилось, 20 июля он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Спустя неделю в больнице он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Родственники артиста подтвердили журналистам информацию о его уходе, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

В 2005 году певцу диагностировали онкологическое заболевание. Он перенес две сложные операции в Германии, в ходе одной из которых ему удалили опухоль.

Пик славы Кобзона пришелся на 1970-80-е годы. Он был лицом советской эстрады и символом эпохи.