Реклама Обратная связь
Подписаться на уведомления
PDF-выпуски
Умер Иосиф Кобзон
Народный артист, депутат Государственной Думы Иосиф Кобзон скончался в возрасте 80 лет.
В последние месяцы его здоровье сильно ухудшилось, 20 июля он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Спустя неделю в больнице он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Родственники артиста подтвердили журналистам информацию о его уходе, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
В 2005 году певцу диагностировали онкологическое заболевание. Он перенес две сложные операции в Германии, в ходе одной из которых ему удалили опухоль.
Пик славы Кобзона пришелся на 1970-80-е годы. Он был лицом советской эстрады и символом эпохи.
Главное