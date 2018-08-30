Plus-size модель показала формы читателям Cosmopolitan

Появление 33-летней Тесс Холлидей на обложке журнала Cosmopolitan, пожалуй, можно назвать настоящей сенсацией, ведь глянцевые издания, как правило, крайне редко своими главными героинями делают plus-size моделей.

Переполненная радостными эмоциями звезда рассказала об этом своим подписчикам в Instagram и поделилась снимком:

— Я без преувеличения девушка Cosmo! Не могу поверить, что говорю это! Спасибо британскому журналу Cosmopolitan за эту невероятную возможность. Если бы я увидела такое тело, как у меня, в этом журнале, когда была юной, это изменило бы мою жизнь. И надеюсь, это изменит жизнь кого-то из вас.

Впрочем, Тесс не только украсила обложку октябрьского выпуска журнала, но и дала интервью изданию, в котором рассказала о проблемах с расстройством психики, а также призналась в том, что дважды была изнасилована одним и тем же человеком. Полученная психологическая травма, по словам звезды, сильно повлияла на ее сексуальные отношения.

— В первый раз я пришла к нему в комнату. Он показался мне симпатичным. Он нравился мне, но я не хотела заниматься с ним сексом. Но он с силой набросился на меня. Тогда я позволила ему это сделать. Мне было сказано, что у меня просто нет выбора. Я не поняла, что это было изнасилование. Во второй раз, когда я была в его гостиной, он начал ко мне приставать. Но я ответила отказом. И это случилось снова, — вспомнила она.

По словам Тесс, ее супруг Ник был первым мужчиной, с которым она смогла спать обнаженной.

Сейчас Тесс счастлива в браке со своим мужем автралийским художником, от которого два года назад она родила сына Боуи (у модели также есть 13-летний сын Райли) и говорит о том, что чувствует себя очень уверенно.

Своего тела модель, надо сказать, ничуть не стесняется. Она не только призывает любить себя, но и охотно делится откровенными снимками в соцсетях.

Тесс Холлидей: «Нам не оставляют выбора!» (фото)