О новой базе тунеядцев: «Это неадекватное вмешательство в личную жизнь»

Почему идея выявления «незанятых в экономике» граждан выглядит дико.

Руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин оценил инициативу чиновников Минтруда. С 1 сентября они в тестовом режиме запускают новую базу, которая поможет выявить белорусов, не занятых в экономике.

Планируется, что все работодатели ежеквартально будут предоставлять государству информацию о задействованных у них работниках за отчетный период. Для этого уже разработали специальную программу.

Так чиновники ожидают получить ясную картину о занятых белоруса – и, соответственно, установить тех, кто в экономике не задействован.

– Это классическая логика наших чиновников, – в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» поясняет экономист. – То, что у них не получается делать, они перекладывают на бизнес. Чиновники не будут тратить на это время и деньги – поэтому им это очень удобно. А что это будет еще одна бюрократическая процедура, которая абсолютно не нужна бизнесу, об этом они не заботятся.

Владимир Ковалкин напоминает, что база Минтруда изначально задумывалась не столько для выявления тунеядцев, сколько для отслеживания процесса выдачи жилищных субсидий для малоимущих белорусов. Но теперь власти смогут применять ее и для поиска «тунеядцев»:

– На мой взгляд, с точки зрения защиты личной жизни гражданина, – это очень сомнительная инициатива, когда государство настолько глубоко вмешивается в его дела, требуя от работодателей сообщать, где и как человек трудоустроен. Это абсолютно не дело государства и неадекватное вмешательство в личную жизнь. Также как и требование от банков предоставлять информацию по запросу чиновника, или даже без запроса – о деньгах на счетах физических лиц.

По мнению экономиста, государство уже давно должно было прекратить тратить усилия на поиск «тунеядцев», поскольку это нарушает права жителей Беларуси.

– Эта инициатива выглядит дико для современного государства. Заставить всех работать, а кто не работает обложить налогами – так современные государства не поступают. Надо наоборот поддерживать людей, которые потеряли работу, а не стараться их обложить данью.

Даже если кто-то «в тени» зарабатывает свои 300-500 долларов, то нет смысла гоняться за каждым таким человеком. Гоняться нужно за миллионами – там, где есть существенный ущерб. А если человек просто пытается выжить и обеспечить свою семью на уровне ниже среднего, то зачем за ним бегать? Тут на погоню денег будет потрачено больше, чем получено выгоды от его налогов, – подытоживает Владимир Ковалкин.

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