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Омоновцы в масках в прямом эфире задержали блогера Петрухина: «Ребята, я в шоке»
Утром 30 августа брестского блогера Сергея Петрухина задержали правоохранители в масках. Он успел снять это на видео.
«Ребята, ко мне ломится милиция. Я в шоке», — говорит Сергей Петрухин, начиная видео. Через несколько секунд в кадре появляется человек в маске, который кричит: «На землю! Руки за спину!»
Затем Петрухину зачитывают санкцию прокурора на обыск. После того как у блогера отобрали телефон, трансляция прервалась.
В отношении Петрухина возбуждено уголовное дело за оскорбление милиционера.
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