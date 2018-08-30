Омоновцы в масках в прямом эфире задержали блогера Петрухина: «Ребята, я в шоке»

Утром 30 августа брестского блогера Сергея Петрухина задержали правоохранители в масках. Он успел снять это на видео.

«Ребята, ко мне ломится милиция. Я в шоке», — говорит Сергей Петрухин, начиная видео. Через несколько секунд в кадре появляется человек в маске, который кричит: «На землю! Руки за спину!»

Затем Петрухину зачитывают санкцию прокурора на обыск. После того как у блогера отобрали телефон, трансляция прервалась.

В отношении Петрухина возбуждено уголовное дело за оскорбление милиционера.