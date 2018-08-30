Путин «тепло» поздравил Лукашенко и договорился о встрече

В четверг состоялся телефонный разговор президентов России и Беларуси.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин «тепло поздравил» коллегу с днем рождения.

Также главы государств «обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая график предстоящих контактов на высшем уровне».

Как дополнила пресс-служба главы Беларуси, предварительной датой встречи обозначено 21 сентября. Как планируется, в переговорах примут участие премьер-министры двух стран, вице-премьеры, отвечающие за нефтегазовый комплекс и сельское хозяйство, министры финансов.

Напомним, третий год подряд Лукашенко поздравляют с днем рождения два дня подряд – 30 и 31 августа.