Невзоров: «Дело даже не в Путине, который в ковбойской шляпе рассекает»

Известный публицист ― о неожиданном отдыхе президента России и его окружения в Туве.

― Это абсолютно сказочный лес. Потому что дело даже не в Путине, который в ковбойской шляпе, в таком резко вестернизированном виде рассекает, дело в обеспечении всей этой истории, ― рассуждает Александр Невзоров на Эхе Москвы. ― И я подозреваю, что целое подразделение ФСБ, во-первых, должно получить всякие высокие награды, потому что изображать стадо диких кабанов, которые пробегают мимо президента, — это, конечно, тончайшая работа.

Он просто смотрит в бинокль, а мимо пробегает стадо диких кабанов. И я подозреваю, что вожаку точно дадут Героя России. Тогда понятно, каким образом нужно будет награждать тех, кто работал подосиновиками, голубикой и другими дарами леса.

Я просто хочу вернуться к шляпочке Путина, потому что если взять и поставить рядом, например, скрепоносца Путина и Трампа с его жалкой крашеной желтенькой челочкой, и какого-нибудь несведущего, девственного человека спросить, а кто из этих парней президент Америки, то нет никаких сомнений, что несведущий и чистый человек ткнет пальцем не в Трампа в его кошмарном обкомовском костюмчике, а непосредственно в вестернизированного Владимира Владимировича.

Причем, Путин, вы знаете, так увлекся своими лесными похождениями, что пропустил большой церковный праздник, что для него нехарактерно. Правда, это был праздник Успения. Владимиру Владимировичу Путину, который практикует постоянные опоздания, праздник Успения как бы не совсем близок. Зато он пришел и отмочил про пенсионные реформы.

Разбираться в этом не охота, поскольку понятно, что это тот же самый шанкр, но помягче.