Большая разница: сколько стоит собрать ребенка в школу в Беларуси и в Польше?

Чтобы отправить первоклассника в школу, белорусской семье придется потратить четверть зарплаты.

Данные о расходах на первоклассника в разных странах мира опубликовал сервис Picodi . Рейтинг учитывает лишь цены на универсальные товары и школьные принадлежности, нужные для обучения в школе. В исследование не входят расходы на школьную форму, дополнительные методические материалы.

По расчетам сервиса, чтобы собрать первоклассника в школу, средней белорусской семье придется потратить около 225 рублей.

Исследователи также выяснили, какой процент от среднестатистической оплаты труда составляют расходы на подготовку первоклассника в Беларуси и мире. Так, белорусским родителям приходится отдать на школьный набор более 26% своей месячной зарплаты – и это только, чтобы закупить самые необходимые товары.

В соседних странах ситуация выглядит иначе. К примеру, в Польше основной набор первоклассника обойдется в 75$, что составляет лишь 8,44% от средней польской зарплаты.