Лукашенко начали поздравлять с двойным днем рождения. Фотофакт

На этот раз с 64-летием.

Этот казус происходит уже третий год подряд.

Напомним, до 2010 года президент Беларуси отмечал день рождения 30 августа, но потом изменил дату на день позже. Однако спустя годы в официальной биографии стали указывать первоначальную дату.

В 2016-м история повторилась снова. Выяснилось, что Александр Лукашенко отмечает свой день рождения 31 августа (в этот же день родился его младший сын Николай). При этом в Википедии днем рождения президента Беларуси по-прежнему значится 30 августа. Так что многие, в том числе президенты других стран, начинают его поздравлять именно в этот день.