Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
В Эстонии и Литве повысят «минималку». Как выглядят зарплаты соседей на фоне Беларуси: инфографика
Большая разница: сколько стоит собрать ребенка в школу в Беларуси и в Польше?
Ці можна ў Беларусі знайсьці альтэрнатыву вакцыне «Эўпэнта»
Почему университеты теряют доходы, а научные лаборатории — кадры
Почему мясо, но не колбаса, — это часть здоровой диеты
Абаронцы Курапатаў сцвярджаюць, што бізнесовец Ізраілевіч напаў на іх
БАТЭ проиграл ПСВ и сыграет в групповом раунде Лиги Европы
Азаренко обыграла Гаврилову и теперь сразится с действующей чемпионкой US Open
Сутки в очереди, чтобы купить детям абонемент в бассейн. Фотофакт
Могилевский универмаг признал Крым российским
За дешевый газ Лукашенко отдаст «Газпрому» белорусскую газотранспортную сеть?
Новый министр экономики рассказал, что для Беларуси станет «нефтью и газом»
Руммо возглавил Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии
Как Путину в Новосибирске прорекламировали МТЗ. Фотофакт
У Лідзе інвалід стаміўся прасіць у МТБанка пандус і набыў яго ў крэдыт
«Пользуясь случаем». Минздрав принес соболезнования семье ребенка, умершего после прививки
Допрошен сержант, нашедший тело Коржича: «Вы нашли труп, а потом спокойно пошли ужинать, даже врач удивился»
«Кремлевский мамковед» ответил на послание Путина
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Экономист: Лукашенко собрал армию троечников
Шрайбман: Лукашенко приближается к тому, чтобы остаться с «болезнью» один на один
Допрошен сержант, нашедший тело Коржича: «Вы нашли труп, а потом спокойно пошли ужинать, даже врач удивился»
Чем дом премьер-министра Швеции отличается от дома белорусского коллеги
У Чижа и гимнастки Санкович была любовь

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Уже скоро. За что и кого из чиновников ожидает очередной разнос от Лукашенко
Коммерсантъ: «В последнее время вокруг Беларуси происходит много странных событий»
Някляеў пра Бураўкіна: «Ён аддаў усё, што меў»
Людям с акне и язвой желудка нужно соблюдать диету. На самом деле нет
В Беларуси стартует кампания #дамаудобнаявбыту
Растаев о мемориале в Куропатах: «С таким же успехом его можно посвятить и жертвам авиакатастрофы. Банально. Невыразительно»
Дракахруст: «Плюне-пацалуе» і тлумачэньні Лукашэнкі
Что Лукашенко выменял у Путина за назначение Бабича?
Эпоха Кобякова is over. Победы и поражения команды «пофигистов»
Руководитель НИИ белорусской армии назвал Отечеством Россию
Латынина о деле Вайнштейна: Если дама спала с мужиком ради карьеры, это не значит, что она пострадавшая
В России состоялись выборы «вора №1»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Рыбакі на Прыпяці: «Бел-чырвона-белы сцяг? Рэспект!»
Бывший муж Беллуччи женился на 21-летней модели
Эксклюзив. Найдены неизвестные фотографии Короткевича и Брыля
Обложка дня. Президент всплыл
Сара едет. В Мексику!
До чего докатился белорусский народ. В картинках
Девушки фотографа Абада
Голышом по Мексике
Как звезду Playboy снимали для обложки книги про секс белорусов
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
30.08.2018
Завтра твоей страны
Почему университеты теряют доходы, а научные лаборатории — кадры

Чем грозит образованию и экономике пробуксовка мобильности студентов.

В 1990-х – 2000-х годах учащиеся во всем мире активно ездили за рубеж в поисках лучших образовательных услуг. И если в 1995 году, по данным ОЭСР и ЮНЕСКО, за пределами своей страны обучались 1,7 млн человек, то в 2012 году международных студентов было в 2,7 раза больше — 4,5 млн.

Однако уже в том же 2012 году мобильность начала буксовать. К 2015 году к этим 4,5 млн человек добавились лишь 100 тысяч. Почему?

В странах, откуда едет больше всего студентов, резко повысилось качество образования, отмечают эксперты ОЭСР в журнале НИУ ВШЭ «Международное высшее образование». Китай и Индия инвестировали немало средств в свои вузы. «Китайские университеты настойчиво карабкаются вверх в международных рейтингах, с каждым годом улучшая свои позиции», — отмечает автор исследования Дирк ван Дамме, начальник отдела Управления образования и профессионального обучения ОЭСР.

А семьи все чаще вкладывают средства в обучение детей в собственной стране.

Продолжение статьи читайте здесь

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:2)
Главное
«Тогда можно говорить — Лукашенко готов». Три кандидатуры на вылет из правительства
Лукашенко начали поздравлять с двойным днем рождения. Фотофакт
Бывшая секс-работница: «Мне жалко наших мужиков»
Латынина: Только Росгвардия с ее «Карателями» насчитывает 340 тысяч человек
Шрайбман: Лукашенко приближается к тому, чтобы остаться с «болезнью» один на один
Красная юбочка: топ-модель в пикантной фотосессии


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY