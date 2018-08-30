Почему университеты теряют доходы, а научные лаборатории — кадры

Чем грозит образованию и экономике пробуксовка мобильности студентов.

В 1990-х – 2000-х годах учащиеся во всем мире активно ездили за рубеж в поисках лучших образовательных услуг. И если в 1995 году, по данным ОЭСР и ЮНЕСКО, за пределами своей страны обучались 1,7 млн человек, то в 2012 году международных студентов было в 2,7 раза больше — 4,5 млн.

Однако уже в том же 2012 году мобильность начала буксовать. К 2015 году к этим 4,5 млн человек добавились лишь 100 тысяч. Почему?

В странах, откуда едет больше всего студентов, резко повысилось качество образования, отмечают эксперты ОЭСР в журнале НИУ ВШЭ «Международное высшее образование». Китай и Индия инвестировали немало средств в свои вузы. «Китайские университеты настойчиво карабкаются вверх в международных рейтингах, с каждым годом улучшая свои позиции», — отмечает автор исследования Дирк ван Дамме, начальник отдела Управления образования и профессионального обучения ОЭСР.

А семьи все чаще вкладывают средства в обучение детей в собственной стране.

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