Латынина: Только Росгвардия с ее «Карателями» насчитывает 340 тысяч человек

В средневековье пенсий нет. И всем, кто голосовал за такое государство, придется с этим считаться

За десять дней до митинга, объявленного Навальным по поводу увеличения возраста выхода на пенсию, самого Навального как всегда упрятали за решетку, а президент Путин выступил с обращением к народу.

Краткое содержание обращения: во всем виноваты проклятые 90-е — это из-за них страна находится в демографической яме. Поэтому пенсионный возраст придется повысить, но он, президент,дарует подданным Юрьев день и вводит послабления, из которых самое главное — сохранение за предпенсионерами всех льгот (по ЖКХ, по транспорту) на переходный период.

Да еще женщинам скостили срок: с восьми до пятерочки.

Все это — только ленивый не предсказывал. Равно как и долгие, многократно еще до Путина разжеванные государственными пиарщиками объяснения про демографическую яму и про неизбежности, вытекающие из сложившейся экономической ситуации.

Но проблема для власти в том, что повышение пенсионного возраста не имеет отношения к демографии и экономике.

Если говорить в теории — то да, я, к примеру, большой сторонник повышения пенсионного возраста. Да что там! Я вообще считаю, что пенсии — глупость! Это пережиток социалистических идеалов, сформировавшихся в конце XIX века, — во времена, когда большая часть населения была занята механической, бессмысленной, изматывающей работой на хозяина-капиталиста.

«Кремлевский мамковед» ответил на послание Путина

90% своего времени существования человечество не знало ни о каких пенсиях. Охотники-собиратели не знали ни о каких пенсиях. Крестьяне не выходили на пенсию. Фермеры не выходят на пенсию. Врачи, учителя, ученые, инженеры, музыканты, писатели, бизнесмены — ну с чего им выходить на пенсию? Если он хороший врач — пусть трудится, пока хочет. Если он плохой врач — его до всякой пенсии надо гнать.

Проблема заключается в том, что все это виртуальное либертарианство не имеет никакого отношения к реальной ситуации в России.

Обсуждать у нас увеличение пенсионного возраста с точки зрения демографии так же смешно, как с помощью теории игры пытаться определить, как часто можно выиграть в казино.

Вы проиграете всегда, а причины не будут иметь никакого отношения к теории игр.

Путин сообщил нам, что, увы, население России стареет.

Это правда. Но стареть оно начало не вчера. И именно в связи со старением населения еще в 2002 году, то есть шестнадцать лет назад, в России была проведена пенсионная реформа, которая предусматривала постепенный переход на накопительную пенсию. Несмотря на то что она была принята в 2002-м, то есть уже при Путине, разрабатывалась она как раз при Ельцине — в проклятые 90-е.

А при Путине, в 2014-м, она была отменена. Накопительную часть пенсии «заморозили» и пустили на выплаты нынешним пенсионерам.

Странно, что о старении населения нам рассказывают те же люди, что пустили под нож реформу, позволявшую справиться с проблемой.

Кроме того, в своей речи президент забыл упомянуть, что страшная демографическая катастрофа, нависшая над Россией, почему-то никак не отражается на пенсионном возрасте силовиков: они как выходили, так и выходят на пенсию через 20 лет.

Если учесть, что эти 20 лет — номинальные (служба в горячих точках, «год за три» и пр.), то получается совсем лафа. Получается, что молодой здоровый парень, который проницательно сажал за лайки, в 35 лет выходит на пенсию и официально становится совладельцем всех тех бизнесов, которые он раньше неофициально кошмарил.

И пенсия этого человека — который как раз станет жить долго и счастливо, лечиться в Германии, отдыхать на Гавайях, гонять на «Лексусе» — будет выплачиваться не среднестатистические 5 лет, а все 40.

И несмотря на тяжелое демографическое положение, этого достойного человека не тронут. А ведь этих людей немало. Только Росгвардия с ее «Карателями» насчитывает 340 тысяч человек.

Путин в своем обращении перечисляет другие возможные меры финансового заполнения демографической ямы, которые, увы, не снимут проблем. «Продать часть госсобственности». «Ввести прогрессивный подоходный налог». «Обложить налогами ТЭК».

Э-э-э! А как насчет самой простой и эффективной: не воровать? Отмена пенсий никак не сопровождается, даже для виду, ограничением аппетитов чиновников и их друзей. Ровно наоборот: мы продолжаем строить стадионы, проводить чемпионаты, тянуть газопроводы и осуществлять множество немыслимо дорогих проектов, на которых члены «кооператива «Озеро» и иные приближенные к власти зарабатывают в пять концов.

Человеку пенсионного возраста работу найти очень сложно. Как же президент предлагает решить этот вопрос? А вот как: он предлагает ввести ответственность, вплоть до уголовной, для работодателей за увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста и запустить (разумеется, за казенный счет) программу их переквалификации.

Это не помощь предпенсионерам. Это — кормушка для чиновников и новые способы разорения бизнеса, которые приведут в конечном итоге к тому, что: а) увольнять будут раньше, чем человек сможет пожаловаться, и б) количество рабочих мест в России еще уменьшится.

При этом есть очень простой способ обеспечить неквалифицированным предпенсионерам занятость. Для этого надо всего лишь, например, уменьшить трудовую миграцию.

Но властям удобно иметь рабский труд на прокурорских дачах и спортивных мегастройках.

По сравнению с этим бесплатным трудом (рабов, в конце концов, по окончании стройки можно и вовсе депортировать за казенный счет) труд любого неквалифицированного россиянина — неконкурентоспособен.

И, наконец, пятое. За последние 20 лет в мире произошли громадные изменения. Китай поднял из нищеты 400 млн человек и стал если не первой, то и не второй экономикой мира. В США Google, Amazon, Paypal, Apple обогнали по капитализации Exxon. Даже такие страны, как Малайзия или Вьетнам, превратились во впечатляющего размера сборочные фабрики.

Россия за это время проделала гигантский путь назад. Из страны второго мира, стоящей на пороге первого, мы превратились в какое-то средневековое Тимбукту. В страну, где сажают за лайки, но зато «кремлевские повара», взявшие на себя функции государства, вмешиваются в американские выборы, еще кто-то гадит «Новичком» в Лондоне, а «отставные» военные и «отпускники» устраивают в Донбассе сектор Газа.

Какое это отношение имеет к размерам пенсий? Самое прямое. Не может быть высоких пенсий в средневековой стране. Не может быть Гарвардского университета в Сьерра-Леоне. Не может быть компании Apple в секторе Газа.

В средневековье пенсий не бывает. Это экономический факт, с которым всем избирателям, с восторгом голосовавшим за наступление средневековья, придется считаться.