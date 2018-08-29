БАТЭ проиграл ПСВ и сыграет в групповом раунде Лиги Европы

29 августа борисовский БАТЭ провел ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2018/19.

Белорусский клуб после домашнего поражения от голландского ПСВ намеревался дать бой в Эйндховене. Не получилось. Уже в первом тайме хозяева забили дважды, после перерыва – еще раз.

ПСВ (Эйндховен, Голландия) – БАТЭ (Борисов, Беларусь) – 3:0 (Берхвейн, 14, де Йонг, 36, Лосано, 62). Первый матч – 3:2

Таким образом, наш чемпион сыграет в групповом раунде Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии турнира состоится 31 августа.