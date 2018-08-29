Как Путину в Новосибирске прорекламировали МТЗ. Фотофакт

Гендиректор ООО «МТЗ-Сибирь» нашел способ завлечь Путина к стенду МТЗ на выставке «Технопром-2018», которая состоялась в Новосибирске 28 августа.

Дмитрий Белайц и Владимир Путин. Фото ООО «МТЗ-Сибирь»

— Когда Владимир Владимирович проходил рядом, передал ему привет от белорусских самбистов. Как тут было не остановиться, — приводит TUT.BY слова гендиректора ООО «МТЗ-Сибирь», мастера спорта международного класса по самбо и дзюдо, мирового рекордсмена по силовому экстриму Дмитрия Белайца.