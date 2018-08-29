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Общество
29.08.2018
Onliner.by
Сутки в очереди, чтобы купить детям абонемент в бассейн. Фотофакт

В среду в 8:00 за каких-нибудь полчаса было продано около 130 абонементов в бассейн «Дружба» на Каролинской, 1. Но самое интересное началось примерно за сутки до этого.

У дверей бассейна сформировалась очередь, велись списки, регулярные переклички — все как в истории с дешевыми квартирами от УКСа, только главный приз гораздо скромнее — возможность водить ребенка в бассейн к государственному тренеру.

— Можно я не буду рассказывать? — улыбается молодая мама. — А то я буду ругаться матом. Это похоже на возвращение в 1984 год, когда наши бабушки за сахаром, за мукой стояли. У нас 4-летняя дочка. Частный тренер, который осуществляет набор в этот же бассейн, берет детей ростом от 108 см. А наша два сантиметра не дотягивает. При этом государственный тренер, который работает в этом же бассейне, готов взять ее в группу без вопросов. Есть и другие бассейны в районе, но там только дневные занятия. Многие стоят потому, что абонемент к государственному тренеру стоит в 2,5 раза дешевле, чем к частному. У частника занятие стоит 10 рублей, а у государственного — 6 рублей. Плюс льготы для многодетных, еще какие-то льготы, вот вам и ажиотаж.

— В прошлом году очередь была за сутки, в этом году — почти за двое суток. Люди здесь стоят с 5 утра. Каждые два часа перекличка по списку, в списке 130 человек, и это еще ночь не наступила, — рассказала другая женщина из очереди. — Администрация в первую очередь продает абонементы частным тренерам. Они арендуют бассейн на самое популярное время, а стоимость одного занятия у них в 2—3 раза выше, чем у государственного. Микрорайон социальный, очень много многодетных семей. В прошлом году было то же самое: мы отстояли целые сутки, чтобы купить абонемент для ребенка. И сегодня стоим: я, муж, наши родители. До смешного доходит, переклички каждые два часа. Просто маразм, что в 21-м веке ребенку без этого в бассейн не попасть.

 
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