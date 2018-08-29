Почему владельцы 5 популярных гостиничных комплексов избавляются от бизнеса

База Realt.by пополнилась сразу несколькими крупными гостиничными комплексами. На продажу выставили таких гигантов как «Наносы», «Фестивальный», «Озерный» и другие. Сколько стоят крупные агроусадьбы и почему бизнесмены массово распродают имущество.

Агро-туристический комплекс «Наносы» за $ 4,5 млн

Загородный комплекс на берегу озера Нарочь: самобытные дома, водяная мельница, конюшня с манежем, яхт-клуб, музеи и ресторанные комплексы. В агроусадьбе подают блюда ХIХ века и учат печь хлеб. Более широкий спектр услуг среди белорусского сервиса найти трудно. Уникально и место, ведь этнокультурный комплекс расположен на полуострове, с трех сторон омываемом водами озера Нарочь. Общая площадь участка – более 270 соток земли.

Идея воссоздания старобелорусской деревни возникла у бизнесмена Евгения Новоселецкого. На реализацию комплекса ушло три года и несколько миллионов долларов. Начиная с 2015 года объект работает и принимает гостей. Сегодня агроусадьба выставлены в продажу за 4,5 миллиона долларов.

Усадьба «Новое Городище» за $ 950 тыс.

В 35 километрах от Минска продается усадьба «Новое Городище». Комплекс расположен на 3 гектарах земли, включает два гостевых дома, баню с бассейном и мансардой и две летние кухни. На территории есть зона барбекю, пруд с рыбой, фонтан, артезианская скважина и ресторан. Неподалеку от усадьбы находятся горнолыжные комплексы «Силичи» и «Логойск». Готовый действующий бизнес продается за 950 тысяч долларов.

Загородный клуб «Фестивальный» за $ 2,9 млн

На продажу выставлена и одна из крупнейших площадок на рынке еvent-услуг Беларуси – загородный клуб «Фестивальный». База отдыха открылась в 1953 году как детский лагерь. Около 50 лет площадка ежегодно принимала детей, позже объект был переоборудован под загородный клуб с массой развлечений на любой вкус. Территория включает в себя два больших ресторана с дизайнерским оформлением; летнюю террасу со сценой на 350 посадочных мест; просторные отапливаемые беседки; гостиницу, вместительностью до 98 человек; коттедж, VIP-дома и банный комплекс.

Изюминка проекта – спортивная направленность. На территории клуба разбит адреналин-парк с пятью трассами разного уровня сложности для взрослых и детей; экстремальная полоса предпястий, протяженностью 3,5 километра и различные спортивные площадки для игр и турниров на свежем воздухе.

Дом отдыха «Лидия» за $ 1,9 млн

Дом отдыха «Лидия» расположен в 60 км от Минска посреди соснового бора, и в нескольких минутах ходьбы от живописного озера. На территории в четыре гектара находится ресторан, кафе, бильярдная, тренажерный зал и спортивные площадки. Гостиница оборудована двухместными номерами различного уровня комфорта. Бизнес действующий, продается за $ 1,9 млн.

Гостиничный комплекс «Озерный» за $ 1,1 млн

«Озёрный» – гостиничный комплекс, расположенный в живописном месте в 15 минутах езды от Минска. Комплекс включает в себя отель на 10 номеров, большой ресторан, кафе, свадебный зал, 8 беседок и собственный пляж. Комплекс был построен в 2000 году, с тех пор работает без перебоев. Сейчас бизнес выставлен на продажу за $ 1,1 млн.

Директор агентства недвижимости «Мариэлт» Мария Широчина поделилась с Realt.by мнением, почему на рынок вышло так много гостиничных комплексов:

– Природа и климат Беларуси привлекает очень много туристов. Бизнесмены это чувствуют, возводят прекрасные гостиничные комплексы за огромные деньги, но пока не умеют на них зарабатывать. Простой пример: сейчас я продаю дом отдыха «Лидия», себестоимость которого около трех миллионов долларов, а в продаже объект стоит всего за полтора. К комплексу нет вопросов – он новый, красивый, оснащенный; проблема только в управлении. Собственники не знают, как привлечь клиентов, как наладить процессы, как выделиться среди конкурентов. И это повсеместно.

Наши люди живут по принципу «все сам», стараясь сэкономить каждую копейку на профессиональной помощи. Но времена поменялись, конкуренция на рынке серьезная и надо доверять процесс управления профессионалу, который заработает тебе больше, чем ты на него потратишь. Сейчас на рынке множество консалтинговых компаний, которые предоставляют услуги профессионального ведения бизнес-процессов. Построить объект мало, надо его грамотно вести и в этом основная проблема наших бизнесменов. Люди, что ли, не научились делиться, общаться между собой, прислушиваться к советам, из-за этого не все проекты «выстреливают» так, как хотелось бы.