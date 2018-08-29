Могилевский универмаг признал Крым российским

Блогер и журналист Евгений Глушков опубликовал фото глобуса из могилевского ЦУМа, на котором полуостров Крым обозначен как территория России.

Это уже не первый случай — ранее политик Игорь Борисов жаловался на подобные товары в Могилевский облисполком, пишет mspring.online.

Власти признали правоту Борисова, порекомендовав городским субъектам торговли «избегать продажи политических карт мира и глобусов, на которых территориальная принадлежность Крыма отличается от общепризнанной мировым сообществом».

Беларусь на официальном уровне не признала аннексию Крыма. Могилевскому ЦУМу это, впрочем, не помешало

К слову, глобусы, изъятия которых добился Игорь Борисов, были польского производства. Те, которые обнаружил Евгений Глушков — российские.