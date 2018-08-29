Руммо возглавил Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии

В такую структуру с 1 августа переименована 9-я городская клиническая больница столицы.

Коллективу уже представили директора медучреждения, сообщает «Народная Воля». По словам Олега Руммо, центр будет развивать высокотехнологичную медицинскую помощь по различным направлениям, передает БЕЛТА.

Фото Александра Васюковича, TUT.BY

Напомним, что в июле появилась информация о задержании главного врача 9-й больницы Валерия Кушнеренко – в связи с «делом медиков».

Олег Руммо родился в 1970 году в Слуцке. Он доктор медицинских наук, заслуженный врач Беларуси. До недавнего времени работал заместителем главврача 9-й клинической больницы и руководил РНПЦ трансплантации органов и тканей – структура действовала на базе больницы.

Олег Руммо также известен поддержкой политики Александра Лукашенко, он является членом Совета Республики.

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