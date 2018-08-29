В отличие от главы Беларуси, президент России признал, что это непопулярное решение. Сравним, как Путин и Лукашенко готовили людей к пенсионной реформе.

Владимир Путин обратился к народу в прямом эфире и попросил к грядущей реформе отнестись с «пониманием», анонсировав ее смягчение. Он объяснил необходимость повышения пенсионного возраста сокращением трудоспособного населения, в результате которого автоматически снижаются возможности для выплаты и индексации пенсий.

Президент РФ сопоставил демографический провал конца 90-х с 1943-м и 1944-м военными годами. При этом он пять раз назвал соотечественников «друзьями»: дорогими и уважаемыми.

Два года назад Александр Лукашенко пережил подобную реформу, подписав указ о повышении пенсионного возраста.

С 1 января 2017 года общеустановленный пенсионный возраст в Беларуси повышается ежегодно с 1 января на 6 месяцев до достижения возраста мужчинами 63 лет, женщинами — 58 лет.

Незадолго до подписания указа Александр Лукашенко на совещании заявил, что «сегодня уже твердое большинство нашего населения согласны по повышению пенсионного возраста». Он сравнил 60-летнего мужчину с лошадью, «на которой можно еще пахать и плугом не в один корпус, а в три корпуса зацепить и потянет».

– Я очень доволен, что люди со мной согласились, что эту проблему надо решать сегодня, главным образом потому, что ее нельзя оставлять нашим детям. То есть то, что мы должны решить сегодня, не должны решать наши дети и терпеть потом из-за нашей нерешительности, – добавил президент.

Глава государства поблагодарил пенсионеров, которые ранее были против подобных шагов, а потом согласились. По его словам, поддержала реформу и молодежь.

Любопытно, что уже после подписания указа Лукашенко опроверг свои же слова и в ежегодном послании к народу и Национальному собранию посоветовал белорусам «не страдать и не рыдать» из-за повышения пенсионного возраста.

Белорусы опровергли слова Лукашенко

В отличие от Лукашенко, Путин признал, что повышение пенсионного возраста воспринимается многими людьми болезненно, и предложил посмотреть, какие есть варианты:

– Смириться с низкими доходами пенсионеров и ждать, когда пенсионная система «затрещит» и окончательно развалится? Переложить непопулярные, но необходимые решения на плечи следующего поколения или, понимая, что ждет страну через 15-20 лет, учитывая реальную ситуацию, действовать?

Очевидно, что прямой эфир Путина – один из приемов снизить протестный потенциал народа перед принятием непопулярного решения. Лукашенко использовал другие средства – пиар-акцию «Посоветуйся с народом». Сотрудники социологической службы информационно-аналитического центра при Администрации президента обзванивали жителей страны и спрашивали, как они отнесутся к повышению пенсионного возраста.

Наталья Кочанова, занимавшая в то время пост вице-премьера, утверждала, что «проводились и встречи с людьми, выезжали в коллективы, выслушивали мнения». Однако подтверждения этим словам журналистам найти не удалось.

Как власти советуются с народом о повышении пенсионного возраста

Главное отличие анонсированной в России пенсионной реформы от белорусской состоит в том, что народу предложили больше льгот. В частности, Путин высказался о необходимости установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста.

Также предлагается увеличить максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста более чем в два раза. Кроме того, предусмотрены право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, специальная программа по повышению квалификации для граждан пенсионного возраста и целый пакет мер, направленных на социальную защиту пенсионеров.