Минздрав назвал вероятную причину смерти ребенка в Ганцевичском районе после прививок

Комиссия Минздрава пришла к выводу, что препарат был назначен адекватно, технология введения вакцины не нарушена.

Напомним, двухмесячный мальчик умер 13 августа после плановой вакцинации.

– Вероятной причиной критического состояния явилась анафилаксия вследствие введения вакцин, – приводит БЕЛТА слова начальника отдела медицинской помощи матерям и детям главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения Людмилы Легкой.

По словам сотрудницы Минздрава, комиссия не установила нарушения температурного режима при транспортировке и хранении этих серий вакцин, которые могли бы повлиять на их качество.

После публикации журналистского расследования о том, как в Беларусь попала незарегистрированная в стране вакцина «Эупента», Минздрав вынужден был дать объяснения.

На пресс-конференции 29 августа начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмила Реутская объяснила причины поставки этой вакцины, сообщает БЕЛТА.

По ее словам, в 2017 году в Беларуси возникла критическая ситуация, связанная с поставкой некачественных серий вакцины российского производства АКДС. Эти серии периодически браковались и возвращались поставщику. Сложившаяся в прошлом году ситуация грозила не просто срывом Национального календаря прививок, но и массовым распространением опасных инфекций.

«Эй, начальники Минздрава, у вас совесть есть?»