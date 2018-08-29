Cамые странные блогеры-фрики в Instagram. Контент не для слабонервных

Готовьтесь, пятерка избранных.

Александр Шпак (@sashashpakofficial)

Этого эпатажного героя пользователи Инстаграма знают не понаслышке. А если вы еще ни разу не заходили на страничку Шпака, то приготовьтесь увидеть мужчину с накачанными губами, татуажем бровей, цветными волосами и странными татуировками по всему телу. Однако, как говорится, не судите по обложке. По данным СМИ, у Александра два высших образования по специальностям финансовый менеджер и специалист по ценным бумагам.

В Инстаграме блогер делится не только видео с бьюти-процедурами и танцами в одном нижнем белье, но и учит готовить своих фолловеров разные вкусняшки. Также у Шпака есть жена – Мася Шпак, которая тоже популярный инстаблогер с аудиторией 1,9 миллионов. Судя по фото и видео, влюбленные счастливы вместе и даже обзавелись общей страничкой, чтобы вместе радовать (хотя, скорее, шокировать) своих фоловеров.

Андрей Петров (@andrewpetrov1)

На этот профиль советуем заходить только толерантным пользователям. Дело в том, что Андрей – бьюти-блогер с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Особенность странички Петрова в том, что все свои умения в мейкапе он демонстрирует на себе. Помимо этого, блогер выкладывает провокационные фото, видео и снимки со знакомыми, с которыми у них общие интересы.

Зато Андрей делится хорошими бьюти-находками и лайфхаками в области макияжа. Поэтому девушки запросто могут пополнить ряды подписчиков Петрова, а вот мужчинам этот профиль лучше обходить стороной.

Наталия Кузнецова (@nataliya.amazonka)

Такая амазонка точно заставит мужчин в нее бесповоротно влюбиться. Причем заставит она это сделать в прямом смысле этого слова. Наталья – профессиональная бодибилдерша с мышцами покруче, чем у Шварценеггера.

Свои слишком перекаченные формы девушка решила не прятать от общественности и начала являть их инста-миру. Многие фото спортсменки приводят в настоящий ужас, так как Наталия постепенно превращается в Халка в юбке. Ради интереса посетите профиль девушки, но вот с комментариями лучше быть поосторожнее.

Валерия Лукьянова (@valeria_lukyanova21)

Еще одну девушку с инстаграмовского Олимпа фриков называют «живой барби». Валерию знают в лицо (и не только) практически все пластические хирурги Украины. 32-летняя Лукьянова всеми силами старается походить на знаменитую куклу за счет пластики. Вот только девушка всячески отрицает влияние операций на ее внешность.

Но если вы не поленитесь и зайдете на ее профиль, то увидите, что у Валерии неестественно маленькая талия и «скорректированные» черты лица. Правда, инста-барби нападки хейтеров нисколько не огорчают, ведь в Инстаграме она собрала армию из 500 тыс. подписчиков.

Родриго Алвес (@rodrigoalvesuk)

Родриго может составить хорошую пару нашей предыдущей героине, ведь он является живым воплощением Кена. Листая профиль мужчины, с трудом можно поверить в то, что это не кукла, а реальный человек. Лицо Родриго кажется восковым, а тело пластмассовым. Ради такого эффекта Алвес не раз ложился под нож и, судя по всему, никогда об этом не жалел.

У Родриго 739 тыс. подписчиков в Инстаграм, а также он регулярно появляется на популярных ТВ-шоу в качестве гостя. Этот профиль, кстати, не для слабонервных, потому что, потом «такое» может запросто появиться в самом страшном сне.