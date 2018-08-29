Cамые странные блогеры-фрики в Instagram. Контент не для слабонервных

Готовьтесь, пятерка избранных.
Александр Шпак (@sashashpakofficial)
Этого эпатажного героя пользователи Инстаграма знают не понаслышке. А если вы еще ни разу не заходили на страничку Шпака, то приготовьтесь увидеть мужчину с накачанными губами, татуажем бровей, цветными волосами и странными татуировками по всему телу. Однако, как говорится, не судите по обложке. По данным СМИ, у Александра два высших образования по специальностям финансовый менеджер и специалист по ценным бумагам.
В Инстаграме блогер делится не только видео с бьюти-процедурами и танцами в одном нижнем белье, но и учит готовить своих фолловеров разные вкусняшки. Также у Шпака есть жена – Мася Шпак, которая тоже популярный инстаблогер с аудиторией 1,9 миллионов. Судя по фото и видео, влюбленные счастливы вместе и даже обзавелись общей страничкой, чтобы вместе радовать (хотя, скорее, шокировать) своих фоловеров.
Андрей Петров (@andrewpetrov1)
На этот профиль советуем заходить только толерантным пользователям. Дело в том, что Андрей – бьюти-блогер с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Особенность странички Петрова в том, что все свои умения в мейкапе он демонстрирует на себе. Помимо этого, блогер выкладывает провокационные фото, видео и снимки со знакомыми, с которыми у них общие интересы.
Зато Андрей делится хорошими бьюти-находками и лайфхаками в области макияжа. Поэтому девушки запросто могут пополнить ряды подписчиков Петрова, а вот мужчинам этот профиль лучше обходить стороной.
Наталия Кузнецова (@nataliya.amazonka)
Legs day 💪✔ full video is available on @fitvids www.fitvids.co.uk #кузнецова #wellness #gym #bodygoals #training #russiangirl #awesome #sexy #eyes #girlwithmuscles #bomdia #linda #beauty #lips #тренинг #abs #legsday #legs #russiangirl #bigsexy #fuckskinnygethuge #pumpingiron #тренажерка #пресс #vertexteam #wingsofstrength #genopharm_hgh #rps_nutrition #quads #quadzilla
Такая амазонка точно заставит мужчин в нее бесповоротно влюбиться. Причем заставит она это сделать в прямом смысле этого слова. Наталья – профессиональная бодибилдерша с мышцами покруче, чем у Шварценеггера.
Свои слишком перекаченные формы девушка решила не прятать от общественности и начала являть их инста-миру. Многие фото спортсменки приводят в настоящий ужас, так как Наталия постепенно превращается в Халка в юбке. Ради интереса посетите профиль девушки, но вот с комментариями лучше быть поосторожнее.
Валерия Лукьянова (@valeria_lukyanova21)
Мое вдохновение не имеет границ, это я уже поняла точно. Такое впечатление, что меня окружают космическое воды Источника, и больше нет ничего. Как я могла думать иначе?.... Как я могла раньше не понимать этого???... Это так забавно, что казалось все таким чужим))) Мы сами запираем себя в измерения ада, и страдаем из-за собственных искажений, и обязательно виним кого-то в чем-то, или просто страдаем) А страдания то бывают только из за излучаемого нами яда) А яд - это ничто иное как не проработки и грязь. Что делать, если окружает грязь? Ну конечно же чистится. Когда чисто внутри- чисто и снаружи. Это ведь так просто. Никогда не заведутся блохи и паразиты в чистом организме) Эта среда неблагоприятна для них)))).... А если завелись , значит вы подготовили им почву, задумайтесь... Если вы ощущаете страдания и дискомфорт, значит внутри вас нет чистоты. Вы сами подтягиваете измерения и пространства к своим внутренним парадигмам, которые вы Творите)))).... Если внутри вас счастье - значит ваша парадигма это изобилие! Если внутри вас безусловная любовь- значит ваша парадигма безусловный свет! Если на вас вдруг свалилось тотальное изобилие- значит ваша парадигма - тотальная любовь! Это все по списку из внутреннего регламента Света и его Великого Символизма! #свет #маг #ведьма #магия #аматуе #красота #чистота #путьсвета #масон #эльфийка #esoteric #perfectbody #elfa #mason
Еще одну девушку с инстаграмовского Олимпа фриков называют «живой барби». Валерию знают в лицо (и не только) практически все пластические хирурги Украины. 32-летняя Лукьянова всеми силами старается походить на знаменитую куклу за счет пластики. Вот только девушка всячески отрицает влияние операций на ее внешность.
Но если вы не поленитесь и зайдете на ее профиль, то увидите, что у Валерии неестественно маленькая талия и «скорректированные» черты лица. Правда, инста-барби нападки хейтеров нисколько не огорчают, ведь в Инстаграме она собрала армию из 500 тыс. подписчиков.
Родриго Алвес (@rodrigoalvesuk)
Родриго может составить хорошую пару нашей предыдущей героине, ведь он является живым воплощением Кена. Листая профиль мужчины, с трудом можно поверить в то, что это не кукла, а реальный человек. Лицо Родриго кажется восковым, а тело пластмассовым. Ради такого эффекта Алвес не раз ложился под нож и, судя по всему, никогда об этом не жалел.
У Родриго 739 тыс. подписчиков в Инстаграм, а также он регулярно появляется на популярных ТВ-шоу в качестве гостя. Этот профиль, кстати, не для слабонервных, потому что, потом «такое» может запросто появиться в самом страшном сне.