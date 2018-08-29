Cамые странные блогеры-фрики в Instagram. Контент не для слабонервных

Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Минздрав назвал вероятную причину смерти ребенка в Ганцевичском районе после прививок
Допрошен сержант, нашедший тело Коржича: «Вы нашли труп, а потом спокойно пошли ужинать, даже врач удивился»
«Кремлевский мамковед» ответил на послание Путина
Пайшоў з жыцця сын Іосіфа Сярэдзіча
«Я был против, но...»: Уставший Путин обратился в прямом эфире к народу России
Молодая мама: «Сразу после прививок все было хорошо, но потом ребенок умер»
Някляеў пра Бураўкіна: «Ён аддаў усё, што меў»
Людям с акне и язвой желудка нужно соблюдать диету. На самом деле нет
В Беларуси стартует кампания #дамаудобнаявбыту
Растаев о мемориале в Куропатах: «С таким же успехом его можно посвятить и жертвам авиакатастрофы. Банально. Невыразительно»
В третий раз был пожар на хуторе «Шабли». Хозяин уверен: это поджог
Хто ўладу не падтрымлівае — той не народ?
Французский министр ушел в отставку в прямом эфире: в правительстве его никто не слушал
Прадстаўнік фармкампаніі пра карэйскую вакцыну: «Скандал дзяржаўнага ўзроўню»
На чем будет экономить правительство?
Белоруски сразятся с россиянками на открытом чемпионате США по теннису
СК проверяет информацию о закупке вакцин, опубликованную в журналистском расследовании
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Суд по делу Коржича показал, какой бардак творится в армии. И дело даже не в дедовщине
5 фактов о задержанном владельце крупнейшей частной сети аптек
Игра в прятки: зачем скрывают Медведева
Лукашенко рассказал, почему не пошел на самбо
Горбачев: «Не охайте и не ахайте. Мы это заслужили»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Дракахруст: «Плюне-пацалуе» і тлумачэньні Лукашэнкі
Что Лукашенко выменял у Путина за назначение Бабича?
Эпоха Кобякова is over. Победы и поражения команды «пофигистов»
Руководитель НИИ белорусской армии назвал Отечеством Россию
Латынина о деле Вайнштейна: Если дама спала с мужиком ради карьеры, это не значит, что она пострадавшая
Как улучшить работу вашего мозга? Восемь простых советов
Как мы стали рабами времени
Белорус узнал, что ВКонтакте сохраняет всю удаленную информацию
«Путин спросил, буду ли я возражать». Лукашенко прокомментировал назначение Бабича
Латынина: «Северный поток-2» – возможная дубинка для присоединения Беларуси
Чалый: Сколько Лукашенко нужно правительств, чтобы он понял?
В России состоялись выборы «вора №1»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Рыбакі на Прыпяці: «Бел-чырвона-белы сцяг? Рэспект!»
Бывший муж Беллуччи женился на 21-летней модели
Эксклюзив. Найдены неизвестные фотографии Короткевича и Брыля
Обложка дня. Президент всплыл
Сара едет. В Мексику!
До чего докатился белорусский народ. В картинках
Девушки фотографа Абада
Голышом по Мексике
Как звезду Playboy снимали для обложки книги про секс белорусов
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Лица
29.08.2018
Арина Бабыкина, SNCMedia
Cамые странные блогеры-фрики в Instagram. Контент не для слабонервных

Готовьтесь, пятерка избранных.

Александр Шпак (@sashashpakofficial)

На Дне😀 КЛАССИКА 🤓

Публикация от Aleksandr Meshchanskii-Shpak (@sashashpakofficial)

Этого эпатажного героя пользователи Инстаграма знают не понаслышке. А если вы еще ни разу не заходили на страничку Шпака, то приготовьтесь увидеть мужчину с накачанными губами, татуажем бровей, цветными волосами и странными татуировками по всему телу. Однако, как говорится, не судите по обложке. По данным СМИ, у Александра два высших образования по специальностям финансовый менеджер и специалист по ценным бумагам.

В Инстаграме блогер делится не только видео с бьюти-процедурами и танцами в одном нижнем белье, но и учит готовить своих фолловеров разные вкусняшки. Также у Шпака есть жена – Мася Шпак, которая тоже популярный инстаблогер с аудиторией 1,9 миллионов. Судя по фото и видео, влюбленные счастливы вместе и даже обзавелись общей страничкой, чтобы вместе радовать (хотя, скорее, шокировать) своих фоловеров.

Андрей Петров (@andrewpetrov1)

На этот профиль советуем заходить только толерантным пользователям. Дело в том, что Андрей – бьюти-блогер с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Особенность странички Петрова в том, что все свои умения в мейкапе он демонстрирует на себе. Помимо этого, блогер выкладывает провокационные фото, видео и снимки со знакомыми, с которыми у них общие интересы.

Зато Андрей делится хорошими бьюти-находками и лайфхаками в области макияжа. Поэтому девушки запросто могут пополнить ряды подписчиков Петрова, а вот мужчинам этот профиль лучше обходить стороной.

Наталия Кузнецова (@nataliya.amazonka)

Такая амазонка точно заставит мужчин в нее бесповоротно влюбиться. Причем заставит она это сделать в прямом смысле этого слова. Наталья – профессиональная бодибилдерша с мышцами покруче, чем у Шварценеггера.

Свои слишком перекаченные формы девушка решила не прятать от общественности и начала являть их инста-миру. Многие фото спортсменки приводят в настоящий ужас, так как Наталия постепенно превращается в Халка в юбке. Ради интереса посетите профиль девушки, но вот с комментариями лучше быть поосторожнее.

Валерия Лукьянова (@valeria_lukyanova21)

Мое вдохновение не имеет границ, это я уже поняла точно. Такое впечатление, что меня окружают космическое воды Источника, и больше нет ничего. Как я могла думать иначе?.... Как я могла раньше не понимать этого???... Это так забавно, что казалось все таким чужим))) Мы сами запираем себя в измерения ада, и страдаем из-за собственных искажений, и обязательно виним кого-то в чем-то, или просто страдаем) А страдания то бывают только из за излучаемого нами яда) А яд - это ничто иное как не проработки и грязь. Что делать, если окружает грязь? Ну конечно же чистится. Когда чисто внутри- чисто и снаружи. Это ведь так просто. Никогда не заведутся блохи и паразиты в чистом организме) Эта среда неблагоприятна для них)))).... А если завелись , значит вы подготовили им почву, задумайтесь... Если вы ощущаете страдания и дискомфорт, значит внутри вас нет чистоты. Вы сами подтягиваете измерения и пространства к своим внутренним парадигмам, которые вы Творите)))).... Если внутри вас счастье - значит ваша парадигма это изобилие! Если внутри вас безусловная любовь- значит ваша парадигма безусловный свет! Если на вас вдруг свалилось тотальное изобилие- значит ваша парадигма - тотальная любовь! Это все по списку из внутреннего регламента Света и его Великого Символизма! #свет #маг #ведьма #магия #аматуе #красота #чистота #путьсвета #масон #эльфийка #esoteric #perfectbody #elfa #mason

Публикация от Valeria Lukyanova Amatue21 (@valeria_lukyanova21)

Еще одну девушку с инстаграмовского Олимпа фриков называют «живой барби». Валерию знают в лицо (и не только) практически все пластические хирурги Украины. 32-летняя Лукьянова всеми силами старается походить на знаменитую куклу за счет пластики. Вот только девушка всячески отрицает влияние операций на ее внешность.

Но если вы не поленитесь и зайдете на ее профиль, то увидите, что у Валерии неестественно маленькая талия и «скорректированные» черты лица. Правда, инста-барби нападки хейтеров нисколько не огорчают, ведь в Инстаграме она собрала армию из 500 тыс. подписчиков.

Родриго Алвес (@rodrigoalvesuk)

Родриго может составить хорошую пару нашей предыдущей героине, ведь он является живым воплощением Кена. Листая профиль мужчины, с трудом можно поверить в то, что это не кукла, а реальный человек. Лицо Родриго кажется восковым, а тело пластмассовым. Ради такого эффекта Алвес не раз ложился под нож и, судя по всему, никогда об этом не жалел.

У Родриго 739 тыс. подписчиков в Инстаграм, а также он регулярно появляется на популярных ТВ-шоу в качестве гостя. Этот профиль, кстати, не для слабонервных, потому что, потом «такое» может запросто появиться в самом страшном сне.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1 (оценок:4)
Главное
«Друзья» против «лошадей».
Как Путин и Лукашенко пенсионную реформу переживали
Допрошен сержант, нашедший тело Коржича: «Вы нашли труп, а потом спокойно пошли ужинать, даже врач удивился»
Три примера, чем выделяется Турчин – второй человек в правительстве
Шрайбман: Лукашенко приближается к тому, чтобы остаться с «болезнью» один на один
«Эй, начальники Минздрава, у вас совесть есть?»
Cамые странные блогеры-фрики в Instagram. Контент не для слабонервных


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY