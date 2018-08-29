«Сразу после прививок все было хорошо, но потом ребенок умер»

Молодая мама Виолетта Кулакова плачет, когда показывает фотографию своей умершей в мае этого года четырехмесячной дочери.

Не может сдержать слез и бабушка девочки. После плановой вакцинации ребенок, казалось, чувствовал себя хорошо, но умер меньше чем через сутки. В судмедэкспертизе специалисты придут к выводу, что вакцинация никак не связана с трагедией в семье, а ребенок умер от синдрома внезапной смерти грудных детей.

Ольга Янковская, Виолетта и Павел Кулаковы (слева направо)

После случая в Ганцевичском районе семья Кулаковых решила рассказать о своей трагедии и добиться расследования.

Виталина родилась в декабре 2017 года. Это второй ребенок в семье Кулаковых, старшей девочке сейчас 1 год и 7 месяцев. В марте 2018-го Виталине планово провели первичную вакцинацию в местной поликлинике, где ввели две вакцины — «Эупента» и ИПВ против полиомиелита. Никакой реакции на вакцинацию не было, все было в полном порядке.

8 мая этого года девочку принесли на вторичную вакцинацию этими же вакцинами. Девочке было больше четырех месяцев, ребенка осмотрел педиатр, пришел к выводу, что малышка здорова, ей сделали прививки, после них еще 30 минут девочка находилась в поликлинике — и никаких нежелательных реакций тоже не было.

Днем семья поехала на дачу в Фаниполь, это чуть более 20 км от Минска. По словам Виолетты Кулаковой, в машине было жарко и у девочки был жар, она немного вспотела, но это состояние родители не связали с прививками. На даче ребенок себя чувствовал хорошо. Примерно в 20.30 вечера ее уложили спать.

— В девять часов вечера она проснулась, я ее подкормила, и она дальше спала, — рассказывает мама малышки. — В это время мы уложили спать старшую дочку, а сами с мужем пошли спать примерно в 23.00.

Старшая девочка спала в отдельной кровати, а младшая — вместе с родителями. Примерно в 5−5.30 часов утра Виолетта проснулась и увидела, что малышка не шевелится.

— Я ей: «Виталина, Виталина!», попыталась сделать искусственное дыхание, но она не дышала. Мы вызвали скорую, следом приехала милиция и специалисты из Следственного комитета.

Эксперты: причина трагедии — синдром внезапной смерти грудных детей

В конце июня Кулаковым отдали результаты судмедэкспертизы. Специалисты пришли к выводу, что ребенок умер от синдрома внезапной смерти грудных детей.

Накануне смерти Виталине Кулаковой делали прививки, но никакой связи с ними эксперты не выявили

«Согласно изученной медицинской документации Кулакова В.П. родилась здоровым ребенком и развивалась соответственно возрасту. 08.05.2018 осматривалась врачом-педиатром, проводилась вакцинация согласно календарю прививок вакцинами „Эупента“ (от гемофильной инфекции, вирусного гепатита В, коклюша, дифтерии, столбняка) и вакциной „ИПВ“ (от полиомиелита), при этом осложнений после проведенной вакцинации не отмечено», — говорится в выводах судмедэкспертизы.

В документе также указано, что морфологических признаков каких-либо тяжких заболеваний, пороков развития, телесных повреждений у девочки не было. В крови и внутренних органах признаков этилового спирта и отравляющих веществ тоже не выявили. На лбу у малышки был участок измененной кожи бледно-синюшного цвета, но, по данным гистологического исследования, он не является телесным повреждением.

«На основании вышеизложенного, учитывая внезапный характер смерти младенца во время сна (согласно материалам проверки), причиной смерти Кулаковой В.П. явился синдром внезапной смерти грудных детей», — указано в экспертизе.

При этом специалисты предположили, что смерть ребенка, тело которого осматривали в 9.55 утра 9 мая, наступила около 6−12 часов назад.

Эксперты также отметили, что, учитывая все исследования, оснований полагать, что смерть наступила в результате вакцинации, нет.

— Если бы не было прививки, мы бы поверили в синдром внезапной смерти, потому что такое бывает, особенно с детьми в возрасте до 6 месяцев, — говорит бабушка девочки Ольга Янковская.

После случая в Ганцевичском районе семья надеется на расследование и своей трагедии.

Адвокат: семья может попросить СК провести проверку

Главный врач 7-й городской детской поликлиники Минска Ольга Акиншева в разговоре с TUT.BY заметила, что она не имеет права комментировать ситуацию, так как проверку по факту смерти девочки проводил Следственный комитет.

— Они давали оценку данным действиям и проводили экспертизу, в том числе на связь произошедшего с вакцинами, — заметила главврач.

По ее словам, так как такая связь не была установлена, вакцинацию в поликлинике они не приостанавливали.

Екатерина Гамзунова, адвокат Минской городской коллегии адвокатов, рассказала: несмотря на то что ребенок умер в мае, у родителей есть право обратиться в СК с просьбой провести проверку по факту смерти ребенка, с более детальным исследованием вопроса качества введенной вакцины.

— Принимая во внимание существующее экспертное заключение о том, что причиной смерти был назван синдром внезапной детской смерти, с учетом ранее поставленных и исследовавшихся вопросов, а также сложившейся ситуации на сегодняшний день вокруг вакцинации, СК, может, посчитает необходимым провести дополнительную проверку. Конечно, это будет сделать сложнее по прошествии времени, но у каждой вакцины есть серия производства, и возможно, есть еще шанс, что вакцина которую вводили в мае, еще может быть в наличии и ее можно проверить, — говорит адвокат.

Напомним, трагедия в Ганцевичском районе произошла 13 августа. Родители принесли малыша на плановую вакцинацию. После введения нескольких прививок ребенок стал задыхаться и был госпитализирован бригадой скорой помощи. К сожалению, спасти малыша не удалось. Ребенку вводили две вакцины — «Эупента» (производство LG Chem. Ltd, Южная Корея) и «Иммовакс Полио» (производство Sanofi Pasteur, Франция). На данный момент приостановлено применение двух серий указанных вакцин до момента выполнения всех необходимых расследований.

Как выяснилось позже, южнокорейская вакцина не была занесена в Реестр лекарственных средств Беларуси. Вакцину «Эупента» стали использовать вместо АКДС, ее закупили в 2017 году. Минздрав сообщил, что в 2016 году производитель вакцины АКДС из России, длительное время поставлявший иммунобиологические препараты на территорию Беларуси, не смог своевременно обеспечить поставку вакцины должного качества.

С другой стороны, представитель ВОЗ в Беларуси отметил, что у вакцины «Эупента» есть преквалификация ВОЗ и это подтверждение того, что она безопасна, качественна и эффективна.