Людям с акне и язвой желудка нужно соблюдать диету. На самом деле нет

В России пациентам с акне, гастритом, язвой желудка и некоторыми другими заболеваниями и состояниями врачи нередко назначают нумерованные лечебные столы (так называемые «столы по Певзнеру») или просто жестко ограничивают все жирное, острое и сладкое.

Почему такие диеты больше напоминают жертвоприношение и не несут почти никакой пользы?

Если нервничать и плохо есть, будет язва желудка или гастрит. На самом деле нет

Ни питание, ни стресс сегодня не относятся к причинам развития гастрита и язвы желудка. В большинстве случаев эти заболевания вызывает инфекция, возбудитель которой — бактерия Helicobacter pylori. У язвы желудка есть еще одна распространенная причина — прием нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), в том числе аспирина.

Связь между гастритом, язвой желудка и Helicobacter pylori была признана научным сообществом в 1980-е, а до того времени во всем мире причинами этих заболеваний считали стресс, плохое питание, острую и пряную, недостаточно пережеванную пищу. На этих знаниях основывалась диетическая система Мануила Певзнера.

Нумерованные схемы (столы) лечебного питания, разработанные под его руководством почти сто лет назад, стали обязательными на советских курортах, в санаториях и больницах. Для людей с гастритом и язвенной болезнью предназначалось несколько схем питания.

«Эти диеты жестко ограничивают все жирное, острое, — объясняет гастроэнтеролог клиники «Рассвет» и автор книги «Кишечник с комфортом, желудок без проблем» Алексей Парамонов. — Еда почему-то должна быть в страшно измельченном виде. Не дай бог, пациент целый кусок мяса съест, это обязательно должна быть какая-нибудь порубленная миксером курица, превращенная в суфле». По словам Парамонова, такая диета выполняет роль «жертвоприношения» — без малейшей пользы. В 2003 году Минздрав отменил номерные столы.

У меня гастрит, и диета мне помогает. На самом деле нет

Вполне вероятно, что это не гастрит. В действительности диета не влияет на течение гастрита и не обладает профилактическим эффектом. В России боль в верхней части живота принято списывать на гастрит, хотя чаще она объясняется функциональной диспепсией.

Кроме того, врачи порой используют термин «гастрит» во время гастроскопии для того, чтобы описать повреждение слизистой желудка, которое не сопровождается воспалением, как при гастрите (например, вызвано приемом нестероидных противовоспалительных препаратов). А чтобы поставить диагноз «гастрит», одной только гастроскопии недостаточно — потребуется взять биопсию ткани желудка, однако ею в России часто пренебрегают.

Если есть меньше жирного, из желчного пузыря исчезнут камни. На самом деле нет

Раньше диету с низким содержанием жира могли посоветовать врачи. Считалось, что это должно остановить рост желчных камней в тех случаях, когда операция не рекомендуется или человек не хочет ее проводить. Однако позже стало известно, что быстрое снижение веса из-за нехватки жиров в рационе, напротив, может способствовать росту камней.

Шоколад и жирная еда вызывают акне. На самом деле нет

Нет убедительных доказательств того, что шоколад, пища с высоким содержанием жиров или любые другие продукты повышают риск возникновения прыщей. Американская академия дерматологии не рекомендует как-то специально менять рацион или садиться на диету во время лечения акне.

Возможно, есть связь между акне и обезжиренным молоком или продуктами с высоким гликемическим индексом (например, белым хлебом, кукурузными хлопьями, вареным картофелем), но эти данные требуют проверки. Поэтому от врачей, которые советуют исключить из рациона все на свете — острое, соленое, кислое, жирное, красное, шоколад — лучше бежать.

При псориазе строгая диета лучше лекарств. На самом деле нет

Врач может посоветовать изменить рацион пациенту с псориазом, если у того есть лишний вес или ожирение (когда индекс массы тела больше или равен 25). В этом случае рекомендуется низкокалорийная диета. Но на самом деле в этом не всегда есть необходимость. Такая диета действительно помогает уменьшить симптомы болезни, но только если одновременно принимать лекарства.

Если у ребенка диатез, нужно исключить все продукты, способные вызвать аллергию. На самом деле нет

Диатез — это не заболевание, так обычно называют симптомы атопического дерматита (экземы): покраснение, сухость кожи и зуд у маленьких детей. Людям с атопическим дерматитом врачи обычно не рекомендуют исключать что-то из рациона, так как нет оснований считать, что таким образом можно уменьшить симптомы или предотвратить обострение экземы.

Атопический дерматит не стоит путать с пищевой аллергией. Людям с таким диагнозом действительно рекомендуют полностью исключить из пищи продукт-провокатор.

Чтобы снизить уровень холестерина, нужно сесть на диету. На самом деле никто не знает

Людям с повышенным уровнем «плохого» холестерина врачи рекомендуют следить за тем, чтобы в рационе было много овощей и фруктов, отдавать предпочтение цельнозерновым продуктам и рыбе. Избегать пищу, в которой есть насыщенные жиры и трансжиры (часто содержатся в фастфуде, выпечке, колбасных изделиях).

Кроме того, доктор может посоветовать похудеть, если у человека есть лишний вес. Однако холестерин не только поступает с пищей, в основном он вырабатывается нашим организмом. На этот процесс влияют самые разные факторы и полагаться лишь на диету не всегда возможно (например, если питание человека и раньше было здоровым), поэтому врач может рекомендовать лекарства, снижающие уровень холестерина.

Когда имеет смысл изменить рацион?

Если у вас функциональная диспепсия

При функциональной диспепсии у некоторый пациентов может быть чрезмерная чувствительность к определенным продуктам, поэтому в начале лечения могут быть какие-то ограничения. В частности, врачи рекомендуют есть меньшими порциями и чаще, чем три раза в день. Также можно попробовать избегать продуктов, которые провоцируют симптомы, но не следует исключать из рациона целые группы, не посоветовавшись с врачом. Впрочем, как объясняет Алексей Парамонов, это не имеет лечебного эффекта — только вспомогательный симптоматический.

Синдром раздраженного кишечника

Первым шагом при лечении синдрома раздраженного кишечника может стать анализ всего того, что предшествует ухудшению состояния, в том числе еды. Чтобы облегчить задачу, можно завести пищевой дневник и с его помощью определить, какие продукты провоцируют приступ боли или другие симптомы.

Изжога

Изменение рациона не всегда требуется при изжоге, но некоторым пациентам оно помогает. Врачи рекомендуют есть меньшими порциями и чаще, чем три раза в день, не пить слишком много алкоголя и не есть за три-четыре часа до сна. Еще можно попробовать исключить из рациона то, что вызывает симптомы. Обратите внимание на продукты, которые чаще других провоцируют изжогу.

«Нельзя сказать, что есть большие исследования на эту тему, но есть десятилетние наблюдения. Убеждения врачей оформлены экспертными мнениями и существенно не оспариваются», — говорит Алексей Парамонов. В этом списке кофе, шоколад, продукты и напитки с мятой (а также жвачки, конфеты, отвары). Считается, что все они способны вызвать рефлекторное расслаблению нижнего пищеводного сфинктера.

В число провокаторов также входит острая пища и те продукты, которые создают жировую эмульсию в желудке. Это, например, майонез или жирное мясо (мясо по-французски, пельмени, манты, чебуреки). «Это более или менее универсальный сценарий, который у конкретного человека может и не работать, — объясняет Парамонов. — Следует учесть, что в целом диета играет определенную роль при изжоге, но меньшую, чем, например, отказ от курения».

Язва желудка

Людям с язвой желудка, как и с изжогой, лучше не есть перед сном. Кроме того, врач может рекомендовать на время отказаться от еды и напитков, которые провоцируют симптомы. Обычно это кофе, шоколад, алкоголь, а также жирные и острые продукты.

Но если доктор рекомендует исключить целые группы продуктов, например, предлагает не есть белки, стоит обратиться к другому специалисту за вторым мнением. И не слушайте тех, кто говорит, что нужно пить больше молока и в целом налегать на молочные продукты. Такие изменения в рационе не помогают при язве и могут вызвать боль в желудке.

Целиаки

Безглютеновая диета играет решающую роль в лечении целиакии. Чтобы состояние пациента не ухудшалось, из рациона необходимо убрать все, в чем есть клейковина. Эта группа белков содержится в пшенице, ржи, ячмене, кроме того, клейковину добавляют в самые разные продукты, она есть в составе некоторых лекарств и БАДов, поэтому придерживаться безглютеновой диеты может быть чрезвычайно сложно.

«Сейчас стало очень модным направлением применять безглютеновую диету просто как вариант здорового питания, — говорит Алексей Парамонов. — Вот это под собой научной основы не имеет и пользу здоровым людям и пациентам с другими заболеваниями не может принести даже теоретически. Люди просто сознательно снижают свое качество жизни».

Камни в почках

Изменение рациона помогает предотвратить повторное образование камней. Обычно советуют пить больше жидкости, есть меньше соли и животных белков. Точные рекомендации зависят от множества факторов, в том числе от типа камней, и дать их может только врач.

Артериальная гипертензия

Пациентам с артериальной гипертензией и всем, кто близок к этому состоянию (то есть людям с давлением 120 мм ртутного столба и выше), рекомендуется специальная диета. Рацион при повышенном давлении должен состоять из большого количества овощей и фруктов, бобовых, цельнозерновых продуктов, нежирных молочных продуктов, птицы и рыбы.

Нужно есть меньше соли и насыщенных жиров, исключить пищу, в которой содержатся трансжиры. В отличие от популярных диет, этот метод был проверен в рандомизированных клинических исследованиях и доказал свою эффективность.

В докладе 2003 года под эгидой Национального института болезней сердца, легких и крови США со ссылками на конкретные научные работы показано, насколько снижается систолическое артериальное давление при изменении пищевого поведения. — пишет в книге

«Мой лучший друг — желудок» диетолог Елена Мотова. — При этом от человека не требуется ничего сверхъестественного. Это обычная сбалансированная диета, в которой чуть больше внимания уделяется некоторым питательным веществам, и другие посильные изменения стиля жизни».