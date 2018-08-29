В Беларуси стартует кампания #дамаудобнаявбыту

Название проекта отсылает к известному комментарию обозревателя СБ в отношении журналисток, подозреваемых по «делу БЕЛТА», но выходит далеко за пределы одной конкретной ситуации.

Организаторы кампании вспоминают о женщинах, без которых невозможно представить историю Беларуси

Инициаторы проекта #дамаудобнаявбыту отмечают, что в белорусском обществе и медиа нередки случаи, когда аргументы, апеллирующие к месту женщины в обществе, а точнее ее месту «на кухне», часто используются в качестве оценки профессиональных действий женщин в публичном пространстве. Работа женщины-журналистки, художницы, руководительницы оказывается неразрывно связанной с гендерными характеристиками.

Цель проекта #дамаудобнаявбыту — критическое осмысление ситуации неравенства женщин и мужчин в белорусском обществе, представленная на разных уровнях: от языкового до экономического (когда разница в зарплате мужчин и женщин на одних и тех же позициях отличается друг от друга).

Эта кампания дает возможность открыто высказать свое несогласие с существующим положением дел в отношении женщин и проявить солидарность в формате коллективного высказывания и обсуждения личных историй гендерной дискриминации.

С 3 сентября на краудфандинговой платформе Ulej стартует одноименная кампания #дамаудобнаявбыту, в рамках которой у вас будет возможность поддержать проект, сделав заказ маек, сумок, постеров серии, а также стать участницей/ом движения социально активных дам, не удобных в быту.

Вы можете присоединиться к кампании в Фейсбуке и Инстаграме и поделиться своей историей, связанной с ситуацией неравенства в отношении себя, причиной которому является «другой пол».