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Комментарии
29.08.2018
Орехъ: «Когда миллиарды записаны на супругу, ты будешь терпеть ее до конца жизни»

Давно известно, что у чиновников и депутатов самые крепкие семьи.

Потому что когда твои миллиарды записаны на супругу, ты будешь терпеть ее до конца жизни, даже если у нее вместо лица противогаз, вместо голоса выхлопная труба, а вместо сердца гранитная плита.

Давно известно, что государственные деятели как никто поддерживают семейные ценности и любят всю свою родню до седьмого колена. Потому что иногда миллиардов, квадратных метров, лошадиных сил и пакетов акций оказывается так много, что одной жене не унести. И тогда бремя благосостояния распределяется между детьми, родителями, братьями, племянниками, сватьями, шуринами и деверями. Всех любим, со всеми дружим, все при деле и все хорошо обеспечены.

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Давно известно, что чиновники и депутаты, как правило, бездарны и сами не могут заработать даже ста рублей. Но им опять-таки повезло с женами, родителями, братьями и сестрами. По закону сохранения энергии, их родня невероятно успешна! За какое дело не возьмутся – везде их ждет удача! Воткнут палку в землю — и тут же вырастает денежное дерево.

Поэтому с Вячеславом Володиным и его мамой (дай бог ей здоровья!) не произошло ничего невиданного. Да, эта прекрасная женщина честно отработала долгие годы педагогом, вырастила талантливого сына, который достиг большого карьерного успеха, а потом вышла на заслуженный отдых и решила, что называется, пожить для себя. У талантливого сына совершенно логично оказалась талантливая мама и в преклонном возрасте занялась предпринимательством. А чем еще на пенсии заниматься, если силы есть и Господь разумом не обделил?

И вы никогда не докажете, что это шулерство. Вы ни за что не заставите следователей заниматься этим делом и искать здесь коррупцию. Именно Володин сформулировал лозунг эпохи: «Есть Путин – есть Россия. Нет Путина – нет России». Они придумали себе героя, который сделал для них свою, отдельную Россию. В которой они могут творить любые чудеса, где все для них возможно. Где для них написаны свои правила и законы.

История Володина, его мамы и их замечательной квартиры не может никого удивить. Удивило бы, если б мама такого человека жила в коммуналке, а сам он ездил на Ладе «Приора». Но тогда про него сказали бы, что он не честный человек – а дурак. А Володин не дурак. Правда, живет он в Стране Дураков, но здесь уж не к Володину претензии.

 
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