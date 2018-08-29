Растаев о мемориале в Куропатах: «С таким же успехом его можно посвятить и жертвам авиакатастрофы. Банально. Невыразительно»

Дмитрий Растаев предлагает Минкульту привлечь лучших скульпторов мира — это же на века делается!

Так выглядит эскиз будущего мемориала в Куропатах, победивший на конкурсе

Подведены итоги конкурса эскизных проектов памятного знака, который предполагается установить на месте массовых захоронений жертв сталинских репрессий в урочище Куропаты.

Эскизный проект представляет собой конструкцию на четырех ногах ржавого оттенка, сужающихся внизу. Вверху они соединены поперечными перекладинами, которые образуют кресты.

Блогер и журналист Дмитрий Растаев не критикует проект в профессиональном разрезе (он не скульптор и не архитектор) и объясняет, почему он от него не в восторге.

«Во-первых, это не первый мемориал, который я вижу в своей жизни, мне есть с чем сравнивать, и сравнение это не в пользу данного проекта. Вот, положа руку на сердце, скажите: можно ли назвать его оригинальным и креативным? Можно ли расценить его как шедевр монументального искусства? Я бы ответил, что нет, нельзя, — написал Растаев в Фейсбуке. — Нет, можно, конечно, сказать, что настрадавшиеся Куропаты уже любому мемориалу будут рады — но это разговор в пользу бедных. Сравните пронзительный мемориал в Хатыни — старик с мёртвым сыном на руках — и проект Куропатского мемориала. Чувствуете разницу? А что, разве Куропаты не достойны такого же пронзительного монумента?

Ну а во-вторых, почему у нас чуть что — так сразу кресты? Дело даже не в том, что среди расстрелянных были не только православные и католики, но и, например, иудеи, а большинство — учитывая, какая эпоха стояла на дворе — и вовсе атеисты. Просто кресты — это уже общее место в архитектуре, как в советское время звезда: когда нет интересных идей — ставь крест, не ошибёшься».

Дмитрий Растаев хотел бы видеть в Куропатах другой мемориал — по-настоящему творческий и ясно отражающий трагедию, произошедшую в этом месте.

«А то, что выбрал Минкульт... Вас захлёстывают эмоции, когда вы на него смотрите? Вы считываете концептуальную связь его с событиями, которым он посвящён? Этим мемориалом планируют увековечить память погибших от сталинских репрессий — но с таким же успехом его можно посвятить и жертвам авиакатастрофы. Банально. Невыразительно».

Дмитрий Растаев предполагает, что, возможно, другие проекты были ещё хуже: «Но тогда надо объявить повторный конкурс, привлечь лучших скульпторов мира — это же на века делается! Но чувство такое, что чиновники просто хотят быстрее спихнуть эту тему с рук и забыть о ней».