Чем дом премьер-министра Швеции отличается от дома белорусского коллеги

Тем, что глава правительства живет в центре Стокгольма по соседству с парламентом, и на его окна может взглянуть каждый турист.

Дома же белорусских высоких чиновников – подальше от посторонних глаз. Так экс-премьер Беларуси Андрей Кобяков имеет дом в Дроздах. Как ранее сообщаелось, для его строительства он брал валютный кредит в размере 120 тысяч долларов под залог дома.

Новый глава правительства Сергей Румас, пишет Наша Нiва, в Колодищах имеет родительский дом, плюс ко всему достраивается в Дроздах-2 на первой береговой линии.