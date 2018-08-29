В третий раз был пожар на хуторе «Шабли». Хозяин уверен: это поджог

Пожар произошел 15 августа, но только спустя две недели Владимир Шаблинский рассказал о событиях страшной ночи, которую пережила его семья.

Все фото из Фейсбука Владимира Шаблинского

«Семья просила, чтобы я обходился без лишних эмоций, поэтому пишу так поздно, спустя две недели. Чтобы без матов», — написал в Фейсбуке хозяин хутора Владимир Шаблинский.

Он объясняет, почему считает пожар поджогом и приводит хронологию событий.

15 августа Владимир приехал из Минска на хутор вместе с женой Оксаной, старшей дочкой Катей и ее подругой и двумя собаками.

В выходные (16-18 августа) на хутор «Шабли» планировался заезд туристов на агроусадьбу для окончания летнего сезона.

«Я косил участок хутора вечером 16-го до 21:30. До темноты. Никого, кроме нас, не было, — вспоминает Шаблинский. — Дети, с собаками и с Оксаной, поехали на машине в «Нижний» дом (500 метров от «хутора Шабли») ужинать где-то в 19:00.

Закончил в темноте косить — ушел вниз спать, так, как собирался рано вставать и всё доделать.

Уснул.

Оксана будит — дети звонят, хутор горит.

Быстро поехали…

Что происходило у детей.

Катя с подругой Лерой и собакой (Рокси) вышли из нижнего дома около 23:30 и пошли спать в «Верхний» дом — на хуторе.

Собака бежала всю дорогу и при входе на хутор не лаяла. Она очень чуткая. Никого не было в тот момент на хуторе — это точно.

23:50. Дети вошли в дом, переоделись в пижамки и легли в кровать.

Слава Богу, они легли в комнате, которая выходит окном на бар «Малако».

Слава Богу, окно было открыто.

00:00. Рокси начинает метаться и гавкать. При открытом окне.

Катя выглядывает в окно, смотрит — никого нет во дворе.

Иногда через двор и дальше, через мост на Буянке, ходит мой управляющий хутором, Михалыч. Иногда своим ночным появлением он пугал детей, поэтому Катя в курсе и предупреждена. Но никого нет.

И ничего не горит и не пахнет.

Катя закрыла окно, легла. Успокоила собаку.

00:05. Рокси начинает бегать по стенам комнаты и разрываться от лая. Катя садится на кровати, а в окне уже зарево. Выглянув в него, она видит, что сарай-бар «Малако» горит с дальней от дома стороны, со стороны «камней». Уже ярко. Занялась крыша.

Звонок маме Оксане. Звонок в 101.

Мы были в 00:13.

Крыша сарая горела уже на всю длину до дома, вспышки от замыкания линии 380В на столбе навели при подъезде к хутору меня на мысль, что кто-то заныкал петарды или взрывчатку на втором этаже бара. Припарковались далеко. Прибежали.

Было понятно, бар не спасти, там уже нечего и нечем было тушить.

Дымился дом, новый, стоящий в 10 метрах от бара. Дымился фасад. Был раскаленный.

Стекла из стеклопакетов окон уже высыпались, пластмассовые водостоки по бокам превратились в сосульки.

Дальше была цепочка добрых случайностей. Духи хутора снова нас спасли.

Ветер. Он ночью подул с востока. Мимо дома, с Буянки от Гуздеўки, в направлении сцены.

Когда я косил траву весь вечер 16-го августа, то ветер был северо-западный, от «камней» — на дом. Если бы он сохранился — от хутора ничего не осталось бы.

Бар-дом-пластмассовая веранда-гараж-сцена. Всё.

Две бочки с водой. Были полные. 400 литров. Под навесом гаража в двадцати метрах от дома. И два дырявых ведра+лейка из теплицы.

Дети бегали в полной темноте (электрощит сгорел сразу в сарае), нося мне ведра с водой на второй этаж для поливания фасада дома.

МЧС Воложина. Спасибо.

Приехали за 20 мин. Позже на 5 мин. (вода закончилась в бочках) — тушили бы дом и все остальное.

Спасибо Духам хутора, что дети пришли не на полчаса позже. Что пришли с чуткой собакой. Что легли спать с открытым окошком, выходящим на бар. Что была вода в бочках и были ведра. И, что мы — «банда Шаблинчиков», и мы переживали уже нечто подобное, и мы уже знаем, как себя вести в подобных ситуациях…

Спасибо всем, кто приехал и помог за два дня из пепелища сделать будущую стройплощадку для нового бара «Малако».

Спасибо, Боженька, что снова взял деньгами)

Теперь про «подобное».

В 2013, за неделю до «Вольнага Паветра 2013» у нас сгорел «Старый» дом, как мы его уже теперь называем. В это время мы с Оксаной были в Литве.

Пожар начался без нас. Дом сгорел полностью.

3 июля 2014, за два дня до очередного «Вольнага Паветра», нам в метре от «Нижнего» дома облили бензином и подожгли наш пикап «Форд Рейнджер». Мы были в доме с Оксаной, спали, слава Богу, выскочили, всё потушили и спасли».

Владимир Шаблинский делится: «Если у меня в 2013 году ещё было 5% сомнений, что я что-то плохо сделал с печным оборудованием, и это мой косяк — сейчас у меня сомнений нет. И у меня нет сомнений, что, как и в прежних случаях, реально виновных не найдут».

Хозяин хутора «Шабли» обратился к заказчикам поджога: «Вы это, конечно, читаете. Заказчики. Я знаю про вас всё. Трагедия, повторяющаяся снова и снова, превращается в фарс. Третий поджог примерно в одно и то же время за пять лет подряд — уже просто смешно. Ваша задача убрать нас из страны недостижима. Всё, что нас не убивает — делает нас крепче. Вы в очередной раз, как никогда, сплотили семью Шаблинских. Спасибо. Мы родились тут и будем жить тут».