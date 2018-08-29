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Политика
29.08.2018
Петр Гайдук
Три примера, чем выделяется Турчин – второй человек в правительстве

Относительно малоизвестный Александр Турчин с недавнего времени работает первым вице-премьером в правительстве Сергея Румаса. Чем он обращает на себя внимание? 

Фото БЕЛТА

Не боится выступать перед Лукашенко с либеральными идеями

Назначая новое руководство правительства, Александр Лукашенко рассказал: «Турчина я в основном узнал, когда поручил развивать IT-сферу».

Руководя аппаратом Совета министров (эта должность по статусу приравнивается к посту министра), Александр Турчин провел в жизнь прогрессивные решения. К примеру, он отвечал за разработку либерального пакета документов с основным декретом № 7 «О развитии предпринимательства», который был подписан главой государства в конце прошлого года. Не без удовольствия Турчин в эфире ОНТ тогда отметил: пожарные, санитарно-эпидемиологические требования к бизнесу в Беларуси упрощаются на 90%.

В марте Турчин, работавший также председателем Совета по развитию предпринимательства, на встрече с Лукашенко поддержал предложения по декриминализации бизнеса. Став первым вице-премьером, чиновник не забросил идею и заявил, что нет необходимости держать бизнесменов за решеткой до суда по подозрению в налоговых преступлениях. И обратил внимание, что затянулась работа над поправками в самый одиозный для бизнеса указ № 488 о борьбе с лжепредпринимательскими структурами.

Видимо, глава государства и силовики не в восторге от идеи, но Турчин продолжает добиваться ее реализации. Первый вице-премьер не похож на большинство белорусских чиновников, которые боятся инициативы, как огня.

Его взгляды на развитие регионов отличаются от взглядов Лукашенко

Глава государства устроил чиновникам жесткий разнос за то, что они не выполнили его поручения по развитию Оршанского района. А видел он его в том, чтобы улучшить ситуацию с работой крупных промышленных предприятий и создать новые масштабные объекты.

В 2016 году Турчин, уроженец Новогрудка, первой столицы Великого Княжества Литовского, в комментарии БЕЛТА высказал иной взгляд на то, как увеличить количество рабочих мест в регионах и улучшить экономическую ситуацию:

– Не стоит стремиться идти по пути создания масштабных производств, где будут заняты сотни человек. Можно создать 2-5 рабочих мест, например, в сфере обслуживания или ремесленничестве, решая тем самым проблему доходов для такого же количества семей.

Мне кажется, что мы пока не задействовали в полной мере такой ресурс, как личная инициатива населения. Особенно в глубинке. Люди, может, и хотели бы чем-то заниматься, но не знают или не могут реализоваться самостоятельно. Значит, нужно им помочь, пусть даже на уровне идей или деловых предложений.

Выступает за новые способы развития экономики

После требования главы государства о достижении до конца 2025 года ВВП в 100 миллиардов долларов, бывший министр экономики Владимир Зиновский заявил о разработке плана по новой «индустриализации» страны. Он рассказал о «крупных» проектах по созданию промышленных предприятий с целью импортозамещения.

У Турчина другое видение решения поставленной задачи. Недавно в эфире телеканала «Беларусь 1» он сказал, что драйверами роста должен стать сектор услуг, и в первую очередь IT-сфера и транспортно-логистическая отрасль. Он также сообщил, что в ближайшее время планируется обсудить с бизнес-сообществом вопросы, которые необходимо отрегулировать в законодательстве, чтобы максимально снять барьеры для увеличения объемов соответствующих услуг.

 
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